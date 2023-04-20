Глава Оренбургской области предложил усыплять бездомных собак

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Разное. Курган, собака, бездомные животные
Денис Паслер хочет дать право региональным властям принимать решение об усыплении собак Фото:

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выступил с предложением усыплять собак и других животных, которые проявляют агрессию. Данное решение он принял после того, как стая собак недавно загрызла мальчика.

«Сейчас закон запрещает усыплять бродячих собак. Губернатор предлагает дать право [принимать решение об усыплении собак] региональным властям», — сообщает РИА Новости. Данное решение будет принято исходя из мнения жителей. Владельцев животных также предлагается обязать регистрировать своих питомцев.

16 апреля стая собак загрызла мальчика в Оренбургской области. Животные напали на ребенка, когда он гулял около своего дома. Похожая ситуация произошла более года назад — в феврале. Тогда также стая собак напала на ребенка.

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выступил с предложением усыплять собак и других животных, которые проявляют агрессию. Данное решение он принял после того, как стая собак недавно загрызла мальчика. «Сейчас закон запрещает усыплять бродячих собак. Губернатор предлагает дать право [принимать решение об усыплении собак] региональным властям», — сообщает РИА Новости. Данное решение будет принято исходя из мнения жителей. Владельцев животных также предлагается обязать регистрировать своих питомцев. 16 апреля стая собак загрызла мальчика в Оренбургской области. Животные напали на ребенка, когда он гулял около своего дома. Похожая ситуация произошла более года назад — в феврале. Тогда также стая собак напала на ребенка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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