Глава Оренбургской области предложил усыплять бездомных собак

20 апреля 2023 в 13:13 Размер текста - 17 +

Денис Паслер хочет дать право региональным властям принимать решение об усыплении собак Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выступил с предложением усыплять собак и других животных, которые проявляют агрессию. Данное решение он принял после того, как стая собак недавно загрызла мальчика. «Сейчас закон запрещает усыплять бродячих собак. Губернатор предлагает дать право [принимать решение об усыплении собак] региональным властям», — сообщает РИА Новости. Данное решение будет принято исходя из мнения жителей. Владельцев животных также предлагается обязать регистрировать своих питомцев. 16 апреля стая собак загрызла мальчика в Оренбургской области. Животные напали на ребенка, когда он гулял около своего дома. Похожая ситуация произошла более года назад — в феврале. Тогда также стая собак напала на ребенка.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выступил с предложением усыплять собак и других животных, которые проявляют агрессию. Данное решение он принял после того, как стая собак недавно загрызла мальчика. «Сейчас закон запрещает усыплять бродячих собак. Губернатор предлагает дать право [принимать решение об усыплении собак] региональным властям», — сообщает РИА Новости. Данное решение будет принято исходя из мнения жителей. Владельцев животных также предлагается обязать регистрировать своих питомцев. 16 апреля стая собак загрызла мальчика в Оренбургской области. Животные напали на ребенка, когда он гулял около своего дома. Похожая ситуация произошла более года назад — в феврале. Тогда также стая собак напала на ребенка.