Зеленский разрешил военным занять руководящие посты в Запорожской и Днепропетровской областях

29 апреля 2023 в 01:57 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский своим указом разрешил военным занимать руководящие посты в двух областях Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский разрешил военным занимать руководящие посты в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву «Запорожской областной администрации». Об этом говорится в его новом указе. «В период действия военного положения для выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности должности главы Днепропетровской областной государственной администрации, главы, первого заместителя главы и одного из заместителей главы Запорожской областной государственной администрации могут быть замещены военнослужащими», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Зеленского. Запорожская область вошла в состав России в ходе спецоперации на Украине, решение об этом приняли жители, проголосовавшие на референдуме. Часть области пока находится под контролем военнослужащих Украины (ВСУ). Ранее Зеленский подписал указ о создании военных администраций в Северодонецке, Попасной и Горском в ЛНР, не имея полномочий.

Президент Украины Владимир Зеленский разрешил военным занимать руководящие посты в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву «Запорожской областной администрации». Об этом говорится в его новом указе. «В период действия военного положения для выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности должности главы Днепропетровской областной государственной администрации, главы, первого заместителя главы и одного из заместителей главы Запорожской областной государственной администрации могут быть замещены военнослужащими», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Зеленского. Запорожская область вошла в состав России в ходе спецоперации на Украине, решение об этом приняли жители, проголосовавшие на референдуме. Часть области пока находится под контролем военнослужащих Украины (ВСУ). Ранее Зеленский подписал указ о создании военных администраций в Северодонецке, Попасной и Горском в ЛНР, не имея полномочий.