Зеленский разрешил военным занять руководящие посты в Запорожской и Днепропетровской областях

Президент Украины Владимир Зеленский разрешил военным занимать руководящие посты в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву «Запорожской областной администрации». Об этом говорится в его новом указе.
«В период действия военного положения для выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности должности главы Днепропетровской областной государственной администрации, главы, первого заместителя главы и одного из заместителей главы Запорожской областной государственной администрации могут быть замещены военнослужащими», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Зеленского.
Запорожская область вошла в состав России в ходе спецоперации на Украине, решение об этом приняли жители, проголосовавшие на референдуме. Часть области пока находится под контролем военнослужащих Украины (ВСУ). Ранее Зеленский подписал указ о создании военных администраций в Северодонецке, Попасной и Горском в ЛНР, не имея полномочий.
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