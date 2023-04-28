28 апреля 2023

Зеленский разрешил военным занять руководящие посты в Запорожской и Днепропетровской областях

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Вооруженные силы Украины.stock, зеленский владимир, ВСУ, stock
Владимир Зеленский своим указом разрешил военным занимать руководящие посты в двух областях Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский разрешил военным занимать руководящие посты в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву «Запорожской областной администрации». Об этом говорится в его новом указе.

«В период действия военного положения для выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности должности главы Днепропетровской областной государственной администрации, главы, первого заместителя главы и одного из заместителей главы Запорожской областной государственной администрации могут быть замещены военнослужащими», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Зеленского.

Запорожская область вошла в состав России в ходе спецоперации на Украине, решение об этом приняли жители, проголосовавшие на референдуме. Часть области пока находится под контролем военнослужащих Украины (ВСУ). Ранее Зеленский подписал указ о создании военных администраций в Северодонецке, Попасной и Горском в ЛНР, не имея полномочий.

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Президент Украины Владимир Зеленский разрешил военным занимать руководящие посты в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву «Запорожской областной администрации». Об этом говорится в его новом указе. «В период действия военного положения для выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности должности главы Днепропетровской областной государственной администрации, главы, первого заместителя главы и одного из заместителей главы Запорожской областной государственной администрации могут быть замещены военнослужащими», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Зеленского. Запорожская область вошла в состав России в ходе спецоперации на Украине, решение об этом приняли жители, проголосовавшие на референдуме. Часть области пока находится под контролем военнослужащих Украины (ВСУ). Ранее Зеленский подписал указ о создании военных администраций в Северодонецке, Попасной и Горском в ЛНР, не имея полномочий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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