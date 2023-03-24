24 марта 2023

Зеленский подписал указ о создании военных администраций в ЛНР, не имея полномочий

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
У Владимира Зеленского нет полномочий на подписание указа о создании военных администраций в городах РФ Фото:
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Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Президент Украины Владимир Зеленский, не имея на то полномочий, подписал указ о создании военных администраций в Северодонецке, Попасной и Горском в ЛНР. Документ опубликован на официальном сайте Зеленского.

«Создать на базе военно-гражданских администраций населенных пунктов Луганской области […] следующие военные администрации населенных пунктов: Горную городскую военную администрацию Северодонецкого района Луганской области; Попаснянскую городскую военную администрацию Северодонецкого района Луганской области; Северодонецкую городскую военную администрацию Северодонецкого района Луганской области», — говорится в тексте указа.

В ходе спецоперации на Украине в состав РФ вошли Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР. Жители этих территорий проголосовали на референдуме за присоединение к России. Им дали месяц на то, чтобы определиться с гражданством. Совфед одобрил закон, по которому в день подачи на российское гражданство украинский паспорт перестает быть действительным.

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Президент Украины Владимир Зеленский, не имея на то полномочий, подписал указ о создании военных администраций в Северодонецке, Попасной и Горском в ЛНР. Документ опубликован на официальном сайте Зеленского. «Создать на базе военно-гражданских администраций населенных пунктов Луганской области […] следующие военные администрации населенных пунктов: Горную городскую военную администрацию Северодонецкого района Луганской области; Попаснянскую городскую военную администрацию Северодонецкого района Луганской области; Северодонецкую городскую военную администрацию Северодонецкого района Луганской области», — говорится в тексте указа. В ходе спецоперации на Украине в состав РФ вошли Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР. Жители этих территорий проголосовали на референдуме за присоединение к России. Им дали месяц на то, чтобы определиться с гражданством. Совфед одобрил закон, по которому в день подачи на российское гражданство украинский паспорт перестает быть действительным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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