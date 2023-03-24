Зеленский подписал указ о создании военных администраций в ЛНР, не имея полномочий

25 марта 2023 в 00:13 Размер текста - 17 +

У Владимира Зеленского нет полномочий на подписание указа о создании военных администраций в городах РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Президент Украины Владимир Зеленский, не имея на то полномочий, подписал указ о создании военных администраций в Северодонецке, Попасной и Горском в ЛНР. Документ опубликован на официальном сайте Зеленского. «Создать на базе военно-гражданских администраций населенных пунктов Луганской области […] следующие военные администрации населенных пунктов: Горную городскую военную администрацию Северодонецкого района Луганской области; Попаснянскую городскую военную администрацию Северодонецкого района Луганской области; Северодонецкую городскую военную администрацию Северодонецкого района Луганской области», — говорится в тексте указа. В ходе спецоперации на Украине в состав РФ вошли Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР. Жители этих территорий проголосовали на референдуме за присоединение к России. Им дали месяц на то, чтобы определиться с гражданством. Совфед одобрил закон, по которому в день подачи на российское гражданство украинский паспорт перестает быть действительным.

Президент Украины Владимир Зеленский, не имея на то полномочий, подписал указ о создании военных администраций в Северодонецке, Попасной и Горском в ЛНР. Документ опубликован на официальном сайте Зеленского. «Создать на базе военно-гражданских администраций населенных пунктов Луганской области […] следующие военные администрации населенных пунктов: Горную городскую военную администрацию Северодонецкого района Луганской области; Попаснянскую городскую военную администрацию Северодонецкого района Луганской области; Северодонецкую городскую военную администрацию Северодонецкого района Луганской области», — говорится в тексте указа. В ходе спецоперации на Украине в состав РФ вошли Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР. Жители этих территорий проголосовали на референдуме за присоединение к России. Им дали месяц на то, чтобы определиться с гражданством. Совфед одобрил закон, по которому в день подачи на российское гражданство украинский паспорт перестает быть действительным.