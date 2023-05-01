Диверсанты подорвали железнодорожные пути под Брянском: главное к вечеру 1 мая

В СК РФ поручили возбудить уголовное дело по факту схода вагонов поезда в Брянской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Брянской области 1 мая с рельсов сошли вагоны поезда вместе с локомотивами. Причиной происшествия стал подрыв железнодорожной дороги диверсантами. URA.RU приводит главные новости к вечеру 1 мая.
- В Брянской области 1 мая с рельсов сошли два локомотива и семь вагонов. Это произошло после атаки двух диверсантов. Губернатор Брянской области Александр Богомаз подчеркнул, что пострадавших нет. В Минтрансе республики Беларусь подчеркнули, что поезд был белорусский и направлялся из Гомеля в Брянск. В СК РФ поручили возбудить уголовное дело по факту происшествия.
- Российские солдаты уничтожили склады с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Склады находились в городе Павлограде и должны были быть использованы при контрнаступлении. Как считает член главного совета администрации региона Владимир Рогов, эти атаки лишили Украину возможности наступать.
- Россия срывает наступление Киева упреждающими ударами. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов. По его словам, наносятся как артиллерийские удары, так и авиационные.
- ВС РФ также нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины. В Минобороны РФ подчеркнули, что поставленные цели были достигнуты.
- Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что Украина готова к контрнаступлению и уже находится на финишной прямой. Далее, подчеркнул он, все будет зависеть от украинского командования на поле боя.
- Украина может в День Победы нанести удары по центру России, считают военный разведчик Анатолий Матвийчук и глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. Они рассказали корреспонденту URA.RU, что Киев может использовать для этого диверсантов, которые находятся на территории России.
- Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что силы российского флота, совместно со средствами противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки вражеских беспилотников. Все службы находятся в состоянии готовности.
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