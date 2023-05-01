Диверсанты подорвали железнодорожные пути под Брянском: главное к вечеру 1 мая

01 мая 2023 в 22:16 Размер текста - 17 +

В СК РФ поручили возбудить уголовное дело по факту схода вагонов поезда в Брянской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Брянской области 1 мая с рельсов сошли вагоны поезда вместе с локомотивами. Причиной происшествия стал подрыв железнодорожной дороги диверсантами. URA.RU приводит главные новости к вечеру 1 мая. В Брянской области 1 мая с рельсов сошли два локомотива и семь вагонов. Это произошло после атаки двух диверсантов. Губернатор Брянской области Александр Богомаз подчеркнул, что пострадавших нет. В Минтрансе республики Беларусь подчеркнули, что поезд был белорусский и направлялся из Гомеля в Брянск. В СК РФ поручили возбудить уголовное дело по факту происшествия.

Российские солдаты уничтожили склады с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Склады находились в городе Павлограде и должны были быть использованы при контрнаступлении. Как считает член главного совета администрации региона Владимир Рогов, эти атаки лишили Украину возможности наступать.

Россия срывает наступление Киева упреждающими ударами. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов. По его словам, наносятся как артиллерийские удары, так и авиационные.

ВС РФ также нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины. В Минобороны РФ подчеркнули, что поставленные цели были достигнуты.

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что Украина готова к контрнаступлению и уже находится на финишной прямой. Далее, подчеркнул он, все будет зависеть от украинского командования на поле боя.

Украина может в День Победы нанести удары по центру России, считают военный разведчик Анатолий Матвийчук и глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. Они рассказали корреспонденту URA.RU, что Киев может использовать для этого диверсантов, которые находятся на территории России.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что силы российского флота, совместно со средствами противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки вражеских беспилотников. Все службы находятся в состоянии готовности.

В Брянской области 1 мая с рельсов сошли вагоны поезда вместе с локомотивами. Причиной происшествия стал подрыв железнодорожной дороги диверсантами. URA.RU приводит главные новости к вечеру 1 мая.