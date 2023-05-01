Военные эксперты прогнозируют удары ВСУ вглубь России на 9 Мая

Военный разведчик предрек удары по центру России и Калининграду 9 Мая

Украина может атаковать Россию 9 Мая, отметили эксперты Фото: Министерство обороны Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут нанести удары по центру России и Калининграду 9 Мая. Об этом заявили военный разведчик Анатолий Матвийчук и глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

«Думаю, что при наличии возможностей они все-таки нанесут удар по центру России. Для этого у них есть потенциальные агенты. К нам приехало большое количество переселенцев из разных регионов Украины, а мы знаем, что не все из них лояльны к России», — заявил Анатолий Матвийчук, его слова приводит МК.RU . Он отметил, что украинские агенты могут быть причастны к возможным ударам по России 9 Мая.

Киев может нанести удары не только по центру России, но и по Калининграду. По словам Матвийчука, в этом городе находится военно-морская база России, которая представляет интерес для ВСУ.

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич согласился с Матвийчуком. Он отметил, что ВСУ могут атаковать приграничную с Украиной Брянскую область. Не исключено, что атакам подвергнутся и другие города, которые находятся на границе с Украиной, подчеркнул Клинцевич. Для этого у ВСУ есть американские боевые машины Stryker, которые, вероятно, будут использоваться во время операции. Однако такая атака будет означать полную гибель отрядов ВСУ.

Ранее подполковник запаса МВД Олег Иванников заявил, что 1000 дронов ВСУ с боевыми зарядами могут атаковать Россию 9 мая. Он отметил, что таким образом Киев планирует нанести не только материальный ущерб, но еще и информационный в день праздника.