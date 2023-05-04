Mash: Петросян попал в реанимацию после установки зубного импланта

Юморист Евгений Петросян находится в реанимации после того, как его состояние ухудшилось в результате установки зубного импланта. В данный момент врачи наблюдают за состоянием артиста.
«Евгений Петросян попал в реанимацию после установки зубного импланта», — передает telegram-канал Mash. Там добавили, что после установки импланта юморист начал ощущать головокружение, озноб, тошноту и неприятные ощущения в области грудной клетки. В больнице у артиста было диагностировано воспаление.
Жена юмориста Татьяна Брухунова заявла, что Евгений Петросян находится в полном порядке, ее слова передает РИА Новости. Он находится под наблюдением врачей.
Ранее стало известно о проблемах со здоровьем у комика. Сообщалось о гипертензивной болезни сердца артиста. В момент ухудшения состояния юморист находился в своей квартире, передают «Дни.ру».
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