Mash: Петросян попал в реанимацию после установки зубного импланта

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Клипарт. Евгений Петросян. Екатеринбург, петросян евгений
Евгений Петросян находится под наблюдением медиков Фото:

Юморист Евгений Петросян находится в реанимации после того, как его состояние ухудшилось в результате установки зубного импланта. В данный момент врачи наблюдают за состоянием артиста.

«Евгений Петросян попал в реанимацию после установки зубного импланта», — передает telegram-канал Mash. Там добавили, что после установки импланта юморист начал ощущать головокружение, озноб, тошноту и неприятные ощущения в области грудной клетки. В больнице у артиста было диагностировано воспаление.

Жена юмориста Татьяна Брухунова заявла, что Евгений Петросян находится в полном порядке, ее слова передает РИА Новости. Он находится под наблюдением врачей.

Ранее стало известно о проблемах со здоровьем у комика. Сообщалось о гипертензивной болезни сердца артиста. В момент ухудшения состояния юморист находился в своей квартире, передают «Дни.ру».

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Юморист Евгений Петросян находится в реанимации после того, как его состояние ухудшилось в результате установки зубного импланта. В данный момент врачи наблюдают за состоянием артиста. «Евгений Петросян попал в реанимацию после установки зубного импланта», — передает telegram-канал Mash. Там добавили, что после установки импланта юморист начал ощущать головокружение, озноб, тошноту и неприятные ощущения в области грудной клетки. В больнице у артиста было диагностировано воспаление. Жена юмориста Татьяна Брухунова заявла, что Евгений Петросян находится в полном порядке, ее слова передает РИА Новости. Он находится под наблюдением врачей. Ранее стало известно о проблемах со здоровьем у комика. Сообщалось о гипертензивной болезни сердца артиста. В момент ухудшения состояния юморист находился в своей квартире, передают «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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