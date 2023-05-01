Стала известна причина госпитализации Петросяна

Евгений Петросян госпитализирован с гипертензивной болезнью сердца
Юморист Евгений Петросян был госпитализирован в связи с гипертензивной болезни сердца. Об этом сообщает telegram-канал 112.
«Медики госпитализировали Петросяна из-за гипертензивной болезни сердца», — сообщают авторы канала, ссылаясь на свои данные. Юмориста госпитализировали на скорой в Москве с сильным головокружением вечером 1 мая.
Обновлено 21:34: Евгений Петросян опроверг сообщения о своей госпитализации. По его словам, он проходит плановые обследования, передает ТАСС.
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