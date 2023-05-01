Стала известна причина госпитализации Петросяна

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Клипарт. Евгений Петросян. Екатеринбург, петросян евгений
Евгений Петросян госпитализирован с  гипертензивной болезнью сердца Фото:

Юморист Евгений Петросян был госпитализирован в связи с гипертензивной болезни сердца. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«Медики госпитализировали Петросяна из-за гипертензивной болезни сердца», — сообщают авторы канала, ссылаясь на свои данные. Юмориста госпитализировали на скорой в Москве с сильным головокружением вечером 1 мая.

Обновлено 21:34: Евгений Петросян опроверг сообщения о своей госпитализации. По его словам, он проходит плановые обследования, передает ТАСС.

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Юморист Евгений Петросян был госпитализирован в связи с гипертензивной болезни сердца. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Медики госпитализировали Петросяна из-за гипертензивной болезни сердца», — сообщают авторы канала, ссылаясь на свои данные. Юмориста госпитализировали на скорой в Москве с сильным головокружением вечером 1 мая. Обновлено 21:34: Евгений Петросян опроверг сообщения о своей госпитализации. По его словам, он проходит плановые обследования, передает ТАСС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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