Mash: Петросяна госпитализировали в Москве

Петросяна увезли на скорой из квартиры в Хамовниках
Юмориста Евгения Петросяна госпитализировали на скорой в Москве с сильным головокружением. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Легенде юмора стало плохо в его квартире в Хамовниках, сильно кружилась голова. Жена вызвала скорую. Врачи настояли на поездке в больницу. Сейчас 77-летнего Петросяна обследуют для установки точного диагноза», — сообщают журналисты telegram-канала.
В 2020 году сообщалось, что юморист был госпитализирован с коронавирусом. Однако позднее он сам опроверг эту информацию.
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