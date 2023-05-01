Mash: Петросяна госпитализировали в Москве

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ДТП с участием велосипедиста у дома № 60 на улице Свердлова. Екатеринбург, рено, дтп, велосипед, скорая медицинская помощь, велосипед под колесами
Петросяна увезли на скорой из квартиры в Хамовниках Фото:

Юмориста Евгения Петросяна госпитализировали на скорой в Москве с сильным головокружением. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Легенде юмора стало плохо в его квартире в Хамовниках, сильно кружилась голова. Жена вызвала скорую. Врачи настояли на поездке в больницу. Сейчас 77-летнего Петросяна обследуют для установки точного диагноза», — сообщают журналисты telegram-канала.

В 2020 году сообщалось, что юморист был госпитализирован с коронавирусом. Однако позднее он сам опроверг эту информацию.

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Юмориста Евгения Петросяна госпитализировали на скорой в Москве с сильным головокружением. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Легенде юмора стало плохо в его квартире в Хамовниках, сильно кружилась голова. Жена вызвала скорую. Врачи настояли на поездке в больницу. Сейчас 77-летнего Петросяна обследуют для установки точного диагноза», — сообщают журналисты telegram-канала. В 2020 году сообщалось, что юморист был госпитализирован с коронавирусом. Однако позднее он сам опроверг эту информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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