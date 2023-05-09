В Латвии задержали шесть человек за празднование Дня Победы

В столице Латвии, Риге, задержали шестерых человек. Пятерых из них — за возложение цветов на месте демонтированного советского памятника. Об этом сообщается на официальном сайте государственной полиции Латвии.
«Всего задержано шесть человек, пятеро из них за возложение цветов на месте советского памятника в парке Победы в Риге», — отмечается на сайте. Нарушителей доставили в отдел полиции для проведения процессуальных действий. В Латвии людей арестовывают «за использование в общественном месте символов, прославляющих военную агрессию».
Также, по предварительным данным, один человек был задержан за ношение орденской планки (приспособление для ношения орденских лент — прим. URA.RU), пишет MK.RU. Латвия, после начала российской спецоперации на Украине, проводит русофобскую политику. В частности, власти страны сносят памятники советским воинам. Например, в апреле этого года в Риге был снесен памятник российскому поэту Александру Пушкину.
В столице Латвии, Риге, задержали шестерых человек. Пятерых из них — за возложение цветов на месте демонтированного советского памятника. Об этом сообщается на официальном сайте государственной полиции Латвии. «Всего задержано шесть человек, пятеро из них за возложение цветов на месте советского памятника в парке Победы в Риге», — отмечается на сайте. Нарушителей доставили в отдел полиции для проведения процессуальных действий. В Латвии людей арестовывают «за использование в общественном месте символов, прославляющих военную агрессию». Также, по предварительным данным, один человек был задержан за ношение орденской планки (приспособление для ношения орденских лент — прим. URA.RU), пишет MK.RU. Латвия, после начала российской спецоперации на Украине, проводит русофобскую политику. В частности, власти страны сносят памятники советским воинам. Например, в апреле этого года в Риге был снесен памятник российскому поэту Александру Пушкину.