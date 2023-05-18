Аsia Times: у Зеленского будут проблемы, когда украинцы узнают правду о Бахмуте

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Украинцев будет сложнее набирать на службу, пишет китайский журналист Стивен Брайен Фото:
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Когда Вооруженные силы Украины узнают о последствиях решения президента Украины Владимира Зеленского об удержании Бахмута (Артемовска), украинцев будет сложнее набирать на службу. Об этом пишет китайский журналист Стивен Брайен.

«Рабочая сила остается ахиллесовой пятой Украины, становится все труднее набирать солдат на службу. Это только умножится, когда украинская общественность узнает обо всех последствиях поражения в Бахмуте», — написал Брайен в статье, которая опубликована изданием Asia Times. Автор также отмечает, что битва за Бахмут — это битва Зеленского, поскольку он потребовал оставить войска, даже когда командиры сказали ему, что не стоит нести ненужные потери. Стивен Брайен пишет, что недавнее выступление высших командиров ВСУ о том, что бой того стоил, могло быть требованием президента Украины в целях поддержки.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов высказался о ситуации в Бахмуте. Он заявил, что она остается сложной.

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Когда Вооруженные силы Украины узнают о последствиях решения президента Украины Владимира Зеленского об удержании Бахмута (Артемовска), украинцев будет сложнее набирать на службу. Об этом пишет китайский журналист Стивен Брайен. «Рабочая сила остается ахиллесовой пятой Украины, становится все труднее набирать солдат на службу. Это только умножится, когда украинская общественность узнает обо всех последствиях поражения в Бахмуте», — написал Брайен в статье, которая опубликована изданием Asia Times. Автор также отмечает, что битва за Бахмут — это битва Зеленского, поскольку он потребовал оставить войска, даже когда командиры сказали ему, что не стоит нести ненужные потери. Стивен Брайен пишет, что недавнее выступление высших командиров ВСУ о том, что бой того стоил, могло быть требованием президента Украины в целях поддержки. Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов высказался о ситуации в Бахмуте. Он заявил, что она остается сложной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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