Москалькова, Кравцов и Левитин попали в санкционные списки США

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Визит Татьяны Москальковой и Татьяны Мерзляковой в 32-й военный городок. Екатеринбург, москалькова татьяна
США ввели санкции против российского омбудсмена Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

США ввели санкции против 46 физических лиц из России. В санкционных списках, в частности, оказались уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, министр просвещения Сергей Кравцов и помощник президента России Игорь Левитин. Также под ограничения попали вице-премьер России Виктория Абрамченко и начальник Государственно-правового управления президента России Лариса Брычева.

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США ввели санкции против 46 физических лиц из России. В санкционных списках, в частности, оказались уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, министр просвещения Сергей Кравцов и помощник президента России Игорь Левитин. Также под ограничения попали вице-премьер России Виктория Абрамченко и начальник Государственно-правового управления президента России Лариса Брычева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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