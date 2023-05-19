Москалькова, Кравцов и Левитин попали в санкционные списки США

США ввели санкции против российского омбудсмена
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
США ввели санкции против 46 физических лиц из России. В санкционных списках, в частности, оказались уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, министр просвещения Сергей Кравцов и помощник президента России Игорь Левитин. Также под ограничения попали вице-премьер России Виктория Абрамченко и начальник Государственно-правового управления президента России Лариса Брычева.
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