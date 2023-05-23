В ДНР дали пожизненный срок боевику «Азова»*

23 мая 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

Боевик получил пожизненный срок за убийство российского военного Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ДНР боевика Каркалова с позывным «Флоц» из Национальной гвардии Украины «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) приговорили к пожизненному заключению за убийство и пытки российских военных. Об этом сообщает Следком. «В ДНР вынесен приговор военнослужащему полка „Азов“. Приговором суда Кыркалову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. <…> Он признан виновным применении в вооруженном конфликте запрещенных методов (ч. 1 ст. 356 УК РФ) и убийстве (пп. „б“ и „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в telegram-канале Следкома. Там уточнили, что Каркалов убил российского военнопленного тремя выстрелами в спину. Кроме того, пленного содержали в наручниках с завязанными глазами.



Это не первый случай издевательств боевиками «Азова» над бойцами ВС РФ. Так, в апреле экс-член нацбатальона Антон Штукин признался в осквернении тела российского военного японским мечом. Другой член нацбатальона признавался в убийстве мирных жителей в Мариуполе, передает телеканал 360.



*Нацбатальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в России.

В ДНР боевика Каркалова с позывным «Флоц» из Национальной гвардии Украины «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) приговорили к пожизненному заключению за убийство и пытки российских военных. Об этом сообщает Следком. «В ДНР вынесен приговор военнослужащему полка „Азов“. Приговором суда Кыркалову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. <…> Он признан виновным применении в вооруженном конфликте запрещенных методов (ч. 1 ст. 356 УК РФ) и убийстве (пп. „б“ и „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в telegram-канале Следкома. Там уточнили, что Каркалов убил российского военнопленного тремя выстрелами в спину. Кроме того, пленного содержали в наручниках с завязанными глазами. Это не первый случай издевательств боевиками «Азова» над бойцами ВС РФ. Так, в апреле экс-член нацбатальона Антон Штукин признался в осквернении тела российского военного японским мечом. Другой член нацбатальона признавался в убийстве мирных жителей в Мариуполе, передает телеканал 360. *Нацбатальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в России.