В ДНР дали пожизненный срок боевику «Азова»*

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Боевик получил пожизненный срок за убийство российского военного Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ДНР боевика Каркалова с позывным «Флоц» из Национальной гвардии Украины «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) приговорили к пожизненному заключению за убийство и пытки российских военных. Об этом сообщает Следком.

«В ДНР вынесен приговор военнослужащему полка „Азов“. Приговором суда Кыркалову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. <…> Он признан виновным применении в вооруженном конфликте запрещенных методов (ч. 1 ст. 356 УК РФ) и убийстве (пп. „б“ и „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в telegram-канале Следкома. Там уточнили, что Каркалов убил российского военнопленного тремя выстрелами в спину. Кроме того, пленного содержали в наручниках с завязанными глазами.

Это не первый случай издевательств боевиками «Азова» над бойцами ВС РФ. Так, в апреле экс-член нацбатальона Антон Штукин признался в осквернении тела российского военного японским мечом. Другой член нацбатальона признавался в убийстве мирных жителей в Мариуполе, передает телеканал 360.

*Нацбатальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в России.

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В ДНР боевика Каркалова с позывным «Флоц» из Национальной гвардии Украины «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) приговорили к пожизненному заключению за убийство и пытки российских военных. Об этом сообщает Следком. «В ДНР вынесен приговор военнослужащему полка „Азов“. Приговором суда Кыркалову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. <…> Он признан виновным применении в вооруженном конфликте запрещенных методов (ч. 1 ст. 356 УК РФ) и убийстве (пп. „б“ и „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в telegram-канале Следкома. Там уточнили, что Каркалов убил российского военнопленного тремя выстрелами в спину. Кроме того, пленного содержали в наручниках с завязанными глазами. Это не первый случай издевательств боевиками «Азова» над бойцами ВС РФ. Так, в апреле экс-член нацбатальона Антон Штукин признался в осквернении тела российского военного японским мечом. Другой член нацбатальона признавался в убийстве мирных жителей в Мариуполе, передает телеканал 360. *Нацбатальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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