01 апреля 2023

«Азовец»* признался в осквернении тела погибшего российского бойца ДНР японским мечом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ночь пожирателей рекламы - 2018. Екатеринбург, меч, катана, боккен
Боевик изуродовал тело бойца ДНР с помощью катаны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Экс-член нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Антон Штукин признался в осквернении тела российского военного японским мечом. Об этом рассказал сам Штукин.

«Я совершил жестокое преступление по отношению к трупу военнослужащего ДНР. Я позволил себе взять его тело, посадить на стол и надругаться над ним, вставив в него катану, с целью запугивания следующих наступающих сил», — рассказал украинский военнопленный РИА Новости. Он добавил, что меч показательно оставил около сердца бойца, а тело военного положил на дорогу.

Это не первый случай жесткости украинских военнослужащих в отношении российских бойцов и мирного населения. Ранее боевики нацбатальона пытали пленных электрическим током и применяли излюбленный метод секретных тюрем ЦРУ — пытку водой. Также один из бойцов убил женщину, которая приносила еду боевикам.

*Нацбатальон «Азов» признан в РФ экстремистской и террористической организацией и запрещен в России.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-член нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Антон Штукин признался в осквернении тела российского военного японским мечом. Об этом рассказал сам Штукин. «Я совершил жестокое преступление по отношению к трупу военнослужащего ДНР. Я позволил себе взять его тело, посадить на стол и надругаться над ним, вставив в него катану, с целью запугивания следующих наступающих сил», — рассказал украинский военнопленный РИА Новости. Он добавил, что меч показательно оставил около сердца бойца, а тело военного положил на дорогу. Это не первый случай жесткости украинских военнослужащих в отношении российских бойцов и мирного населения. Ранее боевики нацбатальона пытали пленных электрическим током и применяли излюбленный метод секретных тюрем ЦРУ — пытку водой. Также один из бойцов убил женщину, которая приносила еду боевикам. *Нацбатальон «Азов» признан в РФ экстремистской и террористической организацией и запрещен в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...