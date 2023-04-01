«Азовец»* признался в осквернении тела погибшего российского бойца ДНР японским мечом

Экс-член нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Антон Штукин признался в осквернении тела российского военного японским мечом. Об этом рассказал сам Штукин.
«Я совершил жестокое преступление по отношению к трупу военнослужащего ДНР. Я позволил себе взять его тело, посадить на стол и надругаться над ним, вставив в него катану, с целью запугивания следующих наступающих сил», — рассказал украинский военнопленный РИА Новости. Он добавил, что меч показательно оставил около сердца бойца, а тело военного положил на дорогу.
Это не первый случай жесткости украинских военнослужащих в отношении российских бойцов и мирного населения. Ранее боевики нацбатальона пытали пленных электрическим током и применяли излюбленный метод секретных тюрем ЦРУ — пытку водой. Также один из бойцов убил женщину, которая приносила еду боевикам.
*Нацбатальон «Азов» признан в РФ экстремистской и террористической организацией и запрещен в России.
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