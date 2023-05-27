19FortyFive: Киев заявил о своем наступлении, чтобы получить больше оружия от Запада 28 мая 2023 в 07:59 Размер текста - 17 + Украина заявила о контрнаступлении ради того, чтобы получить оружие Запада, заявил Джеймс Холмс Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина заявила о планах контрнаступления в зоне спецоперации ради того, чтобы получить дополнительные поставки оружия и боеприпасов от стран Запада. Об этом заявил бывший офицер ВМС США Джеймс Холмс. «На самом деле, украинские лидеры использовали предстоящее наступление в качестве рычага. Это сделано, чтобы поддерживать поставки западных вооружений», — передает слова Джеймса Холмса 19FortyFive . Такие выводы экс-офицер ВМС США делает из-за частых упоминаний о планах по началу контрнаступления со стороны Вооруженных сил Украины. «Уже несколько недель нам говорят, что близится контрнаступление, где же оно?» — задается вопросом Холмс. Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что страна готова начать контрнаступление в любой день. Однако определенной даты начала контрнаступления нет, добавлял советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Украина заявила о планах контрнаступления в зоне спецоперации ради того, чтобы получить дополнительные поставки оружия и боеприпасов от стран Запада. Об этом заявил бывший офицер ВМС США Джеймс Холмс. «На самом деле, украинские лидеры использовали предстоящее наступление в качестве рычага. Это сделано, чтобы поддерживать поставки западных вооружений», — передает слова Джеймса Холмса 19FortyFive. Такие выводы экс-офицер ВМС США делает из-за частых упоминаний о планах по началу контрнаступления со стороны Вооруженных сил Украины. «Уже несколько недель нам говорят, что близится контрнаступление, где же оно?» — задается вопросом Холмс. Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что страна готова начать контрнаступление в любой день. Однако определенной даты начала контрнаступления нет, добавлял советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям