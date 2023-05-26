Экс-министр безопасности ДНР раскрыл, почему ВСУ не начинают контрнаступление

Экс-министр безопасности ДНР Пинчук: диверсиями ВСУ пытаются ослабить армию РФ на спецоперации

27 мая 2023 в 07:09 Размер текста - 17 +

ВСУ нужно оттянуть силы РФ с линии соприкосновения, чтобы оголить фронт и перейти в активное наступление. Для этого Украина атакует приграничные территории России, в частности, Белгородскую, Брянскую, Курскую области, рассказал в беседе с URA.RU исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», первый министр госбезопасности ДНР (2014—2015 год), Герой ДНР, доктор политических наук, полковник запаса Андрей Пинчук. «Противник готовится к тому, чтобы совершить или скорее даже имитировать свое анонсированное контрнаступление. На линии боевого соприкосновения собраны значительные силы российских войск из разных ведомств, не только Минобороны РФ, но и Росгвардии, и ФСБ, и добровольцы, и чеченские, и прочие формирования. Для того, чтобы оттянуть часть этих сил с линии соприкосновения, оголить фронт и соответственно создать условия для атаки на оголенном направлении, ВСУ нужно наносить удары в первую очередь, с их точки зрения, по пограничным территориям. Как это и случилось с Белгородом, куда часть сил, в том числе, Росгвардии, было стянуто, потом резервы передислоцировали глубже», — объяснил Андрей Пинчук. Полковник запаса подчеркнул, что цель ВСУ — аэродромы, откуда идут ракетные удары по Украине. «Бить-то они могут куда угодно, в том смысле, одна из верхнеуровневых целей у них — это просто дестабилизация российского общества. Это если говорить о политической цели. А если говорить о технических, то это атака по аэродромам базирования самолетов дальней авиации, которые наносят ракетные удары по Украине. С учетом того, что сейчас обстановка напрягается из-за этого пресловутого контрнаступления, то они бьют именно в подбрюшье, то есть в приграничные зоны, чтобы мы реагировали, стягивали туда силы», — добавил Пинчук. Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о проникновении на территорию Грайворонского округа диверсионно-разведывательной группы ВСУ. В результате чего погиб один мирный житель. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о сбросе беспилотником взрывчатки на подстанцию Суджанского района. В результате чего было обесточено село Плехово, Гуево и Горналь. Позже массовой атаке подверглось село Стратива Стародубского района Брянской области. Морозовский военный аэродром был атакован в Ростовской области. Беспилотник был сбит в Краснодарском крае.