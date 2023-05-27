The Telegraph: Киев отчаянно пытается пополнить разбитые войска в преддверии контрнаступления

Вооруженные силы Украины стараются пополнить свои ряды, вручая повестки в более агрессивной форме из-за тысяч жертв на фронте спецоперации. Теперь ВСУ проводят выборочные проверки граждан на улицах, чтобы вручить повестки, сообщили в СМИ.
«В последние недели ВСУ отказались от старой, мягкой тактики вручения повесток в пользу более агрессивных способов вербовки. Теперь люди в форме регулярно стучат в двери и проводят выборочные проверки граждан на улицах на предмет призыва», — сообщает The Telegraph.
Авторы материала уверены, что это связано с планируемым контрнаступлением ВСУ, так как ранее на фронте хватало добровольцев, а из-за многочисленных потерь сейчас нехватка бойцов. При этом части украинцев, которые уже побывали на фронте СВО, вновь начали приходить повестки, отмечает издание.
Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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