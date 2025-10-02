Песков: правительство РФ принимает необходимые меры по бензину

Песков рассказала про ситуацию с бензином
Песков рассказала про ситуацию с бензином

Правительство России предпринимает все необходимые шаги для стабилизации ситуации на рынке автомобильного топлива. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Правительство принимает необходимые меры», — сказал официальный представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU.

В различных регионах России сейчас фиксируются трудности с обеспечением автозаправочных станций бензином. В частности, соответствующие сообщения поступают из Крыма и Курской области.

В то же время представители администрации Запорожской области опровергли информацию о введении с 1 октября ограничений на продажу топлива, назвав такие сведения недостоверными. Кроме того, власти Воронежской области подчеркнули, что дефицита дизельного топлива в регионе не наблюдается. Подробнее — в материале URA.RU.

