Песков: выступления Путина на «Валдае» каждый раз разные

Песков прокомментировал выступления Путина на «Валдае»
Каждый раз выступления президента России Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» отличаются тематикой и содержанием, оставаясь при этом значимыми для широкой аудитории. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Он (Путин — прим. URA.RU) выступит, потом состоится панельная дискуссия. Ну, собственно, традиционно пройдет, но каждый раз, конечно, выступления разные и очень интересные», — заявил пресс-секретарь российского лидера. Его слова передает корреспондент URA.RU.

XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Сочи с понедельника по четверг и посвящено теме «Полицентричный мир: инструкция по применению». В мероприятии принимают участие 140 представителей из свыше 40 государств.

В рамках заседания своими мнениями и экспертными оценками поделятся специалисты из Великобритании, Индии, Германии, Китая, Малайзии, Пакистана, ЮАР и других стран. Организаторы определили основной задачей конференции выработку эффективных подходов к снижению разнообразных рисков в условиях формирования полицентричного мира, а также обсуждение мер по обеспечению устойчивости как отдельных государств, так и всей международной системы.

