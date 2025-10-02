Песков: выступления Путина на «Валдае» каждый раз разные

Каждый раз выступления президента России Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» отличаются тематикой и содержанием, оставаясь при этом значимыми для широкой аудитории. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Он (Путин — прим. URA.RU) выступит, потом состоится панельная дискуссия. Ну, собственно, традиционно пройдет, но каждый раз, конечно, выступления разные и очень интересные», — заявил пресс-секретарь российского лидера. Его слова передает корреспондент URA.RU.
XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Сочи с понедельника по четверг и посвящено теме «Полицентричный мир: инструкция по применению». В мероприятии принимают участие 140 представителей из свыше 40 государств.
В рамках заседания своими мнениями и экспертными оценками поделятся специалисты из Великобритании, Индии, Германии, Китая, Малайзии, Пакистана, ЮАР и других стран. Организаторы определили основной задачей конференции выработку эффективных подходов к снижению разнообразных рисков в условиях формирования полицентричного мира, а также обсуждение мер по обеспечению устойчивости как отдельных государств, так и всей международной системы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.