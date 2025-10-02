Песков: США передают Украине разведданные в режиме онлайн

США осуществляют передачу разведданных Украине в постоянном, онлайн-режиме. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Соединенные Штаты Америки передают Украине разведданные в постоянном режиме, в режиме онлайн», — сказал Песков, передает корреспондент URA.RU. По его словам, факт передачи разведывательной информации не является чем-то новым.
Песков отдельно отметил, что для сбора и передачи разведданных используются все доступные инфраструктурные возможности как США, так и НАТО. Задействованы соответствующие технические и организационные ресурсы.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа предоставила Украине разрешение на проведение ударов по российской территории с использованием вооружения большой дальности. Для этого США намеревались дать Украине развединформацию, необходимую для нанесения ударов по энергетической инфраструктуре России.
