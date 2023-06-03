В пятницу вечером на востоке Индии в штате Одиша столкнулись три поезда. На данный момент число погибших достигло 288, а пострадавших 900. URA.RU приводит главную информацию об инциденте.
В пятницу два пассажирских поезда двигались по параллельным путям навстречу товарному, который стоял на месте. После этого произошло столкновение.
На место катастрофы приехали работники спецслужб и медицины. Проводится расследование.
Первое расследование показало, что несколько вагонов первого скорого поезда сошло с рельсов по неясным причинам. После этого они врезались в товарный состав. Многие вагоны перевернулись. После этого второй пассажирский поезд врезался в них. Между двумя инцидентами прошли считанные минуты. Об этом рассказал исполнительный директор государственной компании «Индийские железные дороги» Амитабх Шарма, его слова приводит телеканал NDTV.
Компания «Индийские железные дороги» проведет дополнительное расследование для уточнения причин схода поездов. Поднялся вопрос о сбое в системе безопасности, отметил Шарма.
Всю ночь спасатели доставали из-под обломков трупы и выживших людей. По последним данным, общее число погибших достигло 288 человек, а пострадавших 900. Об этом заявил глава пожарной службы штата Одиша, где произошло ЧП, Судханшу Саранги. Его слова приводит агентство «Агентство Франс Пресс».
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что проведет чрезвычайное совещание. Его слова передает телеканал NDTV. На нем будут обсуждены вопросы спасения и лечение пострадавших.
По предварительным данным, россияне не пострадали во время катастрофы. Об этом РИА Новости рассказал генеральный консул РФ в Калькутте Алексей Идамкин. Генконсульство России выразило глубокие соболезнования властям штата Одиша и семьям погибших в ужасной катастрофе. Соболезнования также выразил посол России в Индии Денис Алипов. Об этом он написал на своей странице в Twitter.