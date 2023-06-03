В Индии столкнулись три поезда: что известно к этому часу. Видео

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Замена рельсового полотна на Свердловском проспекте. Челябинск, рельсы, шпалы, ремонт дороги, свердловский проспект, железная дорога
По необъяснимым причинам, несколько вагонов поезда сошло с рельсов в Индии Фото:

В пятницу вечером на востоке Индии в штате Одиша столкнулись три поезда. На данный момент число погибших достигло 288, а пострадавших 900. URA.RU приводит главную информацию об инциденте.

  • В пятницу два пассажирских поезда двигались по параллельным путям навстречу товарному, который стоял на месте. После этого произошло столкновение.
  • На место катастрофы приехали работники спецслужб и медицины. Проводится расследование.
  • Первое расследование показало, что несколько вагонов первого скорого поезда сошло с рельсов по неясным причинам. После этого они врезались в товарный состав. Многие вагоны перевернулись. После этого второй пассажирский поезд врезался в них. Между двумя инцидентами прошли считанные минуты. Об этом рассказал исполнительный директор государственной компании «Индийские железные дороги» Амитабх Шарма, его слова приводит телеканал NDTV.
  • Компания «Индийские железные дороги» проведет дополнительное расследование для уточнения причин схода поездов. Поднялся вопрос о сбое в системе безопасности, отметил Шарма.
  • Всю ночь спасатели доставали из-под обломков трупы и выживших людей. По последним данным, общее число погибших достигло 288 человек, а пострадавших 900. Об этом заявил глава пожарной службы штата Одиша, где произошло ЧП, Судханшу Саранги. Его слова приводит агентство «Агентство Франс Пресс».
  • Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что проведет чрезвычайное совещание. Его слова передает телеканал NDTV. На нем будут обсуждены вопросы спасения и лечение пострадавших.
  • По предварительным данным, россияне не пострадали во время катастрофы. Об этом РИА Новости рассказал генеральный консул РФ в Калькутте Алексей Идамкин. Генконсульство России выразило глубокие соболезнования властям штата Одиша и семьям погибших в ужасной катастрофе. Соболезнования также выразил посол России в Индии Денис Алипов. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
  • Власти Одиши объявили день траура. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».

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В пятницу вечером на востоке Индии в штате Одиша столкнулись три поезда. На данный момент число погибших достигло 288, а пострадавших 900. URA.RU приводит главную информацию об инциденте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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