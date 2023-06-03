03 июня 2023

Гроссмейстер Карякин приехал на передовую и сыграл в шахматы с военными РФ. Видео

Гроссмейстер Карякин провел мастер-класс по шахматам для российских военных
© Служба новостей «URA.RU»
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Международный фестиваль EURASIA OPEN 2019. Екатеринбург, шахматист, карякин сергей
Сергей Корякин выразил уверенность в скорой победе ВС РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Заслуженный мастер спорта России по шахматам Сергей Карякин посетил один из передовых районов спецоперации. Так он провел мастер-класс для российских бойцов Центрального военного округа (ЦВО).

«Сергей Александрович провел несколько шахматных партий с бойцами в одном из передовых районов СВО», — передают «Известия». Уточняется, что гроссмейстер также поинтересовался бытом российских военных. Также он выразил уверенность в скорой победе Вооруженных сил России.

Ранее Карякин посещал «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге в первый день работы центра. Тогда он говорил о планах посетить Донбасс, напоминают «Невские новости».

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Заслуженный мастер спорта России по шахматам Сергей Карякин посетил один из передовых районов спецоперации. Так он провел мастер-класс для российских бойцов Центрального военного округа (ЦВО). «Сергей Александрович провел несколько шахматных партий с бойцами в одном из передовых районов СВО», — передают «Известия». Уточняется, что гроссмейстер также поинтересовался бытом российских военных. Также он выразил уверенность в скорой победе Вооруженных сил России. Ранее Карякин посещал «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге в первый день работы центра. Тогда он говорил о планах посетить Донбасс, напоминают «Невские новости».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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