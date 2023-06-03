Заслуженный мастер спорта России по шахматам Сергей Карякин посетил один из передовых районов спецоперации. Так он провел мастер-класс для российских бойцов Центрального военного округа (ЦВО).
«Сергей Александрович провел несколько шахматных партий с бойцами в одном из передовых районов СВО», — передают «Известия». Уточняется, что гроссмейстер также поинтересовался бытом российских военных. Также он выразил уверенность в скорой победе Вооруженных сил России.
Ранее Карякин посещал «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге в первый день работы центра. Тогда он говорил о планах посетить Донбасс, напоминают «
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