Пушилин сообщил о попытках ВСУ прорвать линию обороны в ДНР 07 июня 2023 в 23:40 Размер текста - 17 + Российские формирования успешно отразили атаку, заявил Денис Пушилин Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорвать линию обороны в Донецкой Народной Республике (ДНР). Российские военные отразили атаку. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Но эти потери несопоставимы с потерями противника, которые украинский режим, вооруженные формирования Украины понесли на разных участках фронта. Пытаясь сейчас проломить нашу линию обороны», — сообщил Пушилин в беседе с РИА Новости. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, главными задачами спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины. Ранее полковник запаса Андрей Пинчук раскрыл, когда ВСУ начнут активное наступление. Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорвать линию обороны в Донецкой Народной Республике (ДНР). Российские военные отразили атаку. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Но эти потери несопоставимы с потерями противника, которые украинский режим, вооруженные формирования Украины понесли на разных участках фронта. Пытаясь сейчас проломить нашу линию обороны», — сообщил Пушилин в беседе с РИА Новости. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, главными задачами спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины. Ранее полковник запаса Андрей Пинчук раскрыл, когда ВСУ начнут активное наступление. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям