07 июня 2023

Пушилин сообщил о попытках ВСУ прорвать линию обороны в ДНР

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Совместное заседание коллегии Минстроя и президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Москва, пушилин денис
Российские формирования успешно отразили атаку, заявил Денис Пушилин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорвать линию обороны в Донецкой Народной Республике (ДНР). Российские военные отразили атаку. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Но эти потери несопоставимы с потерями противника, которые украинский режим, вооруженные формирования Украины понесли на разных участках фронта. Пытаясь сейчас проломить нашу линию обороны», — сообщил Пушилин в беседе с РИА Новости.

Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, главными задачами спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины. Ранее полковник запаса Андрей Пинчук раскрыл, когда ВСУ начнут активное наступление.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорвать линию обороны в Донецкой Народной Республике (ДНР). Российские военные отразили атаку. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Но эти потери несопоставимы с потерями противника, которые украинский режим, вооруженные формирования Украины понесли на разных участках фронта. Пытаясь сейчас проломить нашу линию обороны», — сообщил Пушилин в беседе с РИА Новости. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, главными задачами спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины. Ранее полковник запаса Андрей Пинчук раскрыл, когда ВСУ начнут активное наступление.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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