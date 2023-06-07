Пушилин сообщил о попытках ВСУ прорвать линию обороны в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорвать линию обороны в Донецкой Народной Республике (ДНР). Российские военные отразили атаку. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Но эти потери несопоставимы с потерями противника, которые украинский режим, вооруженные формирования Украины понесли на разных участках фронта. Пытаясь сейчас проломить нашу линию обороны», — сообщил Пушилин в беседе с РИА Новости.
Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, главными задачами спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины. Ранее полковник запаса Андрей Пинчук раскрыл, когда ВСУ начнут активное наступление.
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