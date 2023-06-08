В Москве ребенок упал с полутора метров и сломал позвоночник

Подросток упал в игровой комнате на копчик и сломал позвоночник
В московском торговом центре «Авиапарк» 14-летний подросток упал с высоты полтора метра и сломал позвоночник. Уточняется, что инцидент произошел в игровой комнате.
Подросток попытался запрыгнуть на возвышение из матов, однако сорвался и упал с полутораметровой высоты на копчик, сообщает источник «Пятого канала». Мальчика доставили в больницу, где ему диагностировали перелом позвоночника. Силовики организовали проверку по факту происшествия.
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