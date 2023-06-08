В Москве ребенок упал с полутора метров и сломал позвоночник

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VEER mall на этапе подготовки к техническому открытию. Екатеринбург , игровая комната, детская комната, веревочный парк, аттракцион
Подросток упал в игровой комнате на копчик и сломал позвоночник Фото:

В московском торговом центре «Авиапарк» 14-летний подросток упал с высоты полтора метра и сломал позвоночник. Уточняется, что инцидент произошел в игровой комнате.

Подросток попытался запрыгнуть на возвышение из матов, однако сорвался и упал с полутораметровой высоты на копчик, сообщает источник «Пятого канала». Мальчика доставили в больницу, где ему диагностировали перелом позвоночника. Силовики организовали проверку по факту происшествия.

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В московском торговом центре «Авиапарк» 14-летний подросток упал с высоты полтора метра и сломал позвоночник. Уточняется, что инцидент произошел в игровой комнате. Подросток попытался запрыгнуть на возвышение из матов, однако сорвался и упал с полутораметровой высоты на копчик, сообщает источник «Пятого канала». Мальчика доставили в больницу, где ему диагностировали перелом позвоночника. Силовики организовали проверку по факту происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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