11 июня 2023

Освобожденные из украинского плена военные прилетели в Москву. Видео

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МЧС. Центр спасательных операций Лидер на Ямале, мчс, ил-76, самолет
Многие солдаты вернулись из плена в тяжелом состоянии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Самолет ИЛ-76 с российскими бойцами, освобожденными из украинского плена, прибыл в Москву. Об этом сообщают журналисты с места событий.

«Только что приземлился военный самолет. На нем наши герои. Многие мужчины в тяжелом состоянии. Поэтому сразу с трапа их заберут машины скорой помощи и доставят в госпиталь», — сообщает корреспондент «Известий» Алиса Паршакова.

Ранее с подконтрольной Украине территории возвращены 94 российских военнослужащих. По словам Минобороны РФ, солдатам грозила смертельная опасность во вражеском плену.

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Самолет ИЛ-76 с российскими бойцами, освобожденными из украинского плена, прибыл в Москву. Об этом сообщают журналисты с места событий. «Только что приземлился военный самолет. На нем наши герои. Многие мужчины в тяжелом состоянии. Поэтому сразу с трапа их заберут машины скорой помощи и доставят в госпиталь», — сообщает корреспондент «Известий» Алиса Паршакова. Ранее с подконтрольной Украине территории возвращены 94 российских военнослужащих. По словам Минобороны РФ, солдатам грозила смертельная опасность во вражеском плену.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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