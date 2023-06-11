Многие солдаты вернулись из плена в тяжелом состоянии
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Самолет ИЛ-76 с российскими бойцами, освобожденными из украинского плена, прибыл в Москву. Об этом сообщают журналисты с места событий.
«Только что приземлился военный самолет. На нем наши герои. Многие мужчины в тяжелом состоянии. Поэтому сразу с трапа их заберут машины скорой помощи и доставят в госпиталь», — сообщает корреспондент «Известий» Алиса Паршакова.
Ранее с подконтрольной Украине территории возвращены 94 российских военнослужащих. По словам Минобороны РФ, солдатам грозила смертельная опасность во вражеском плену.
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