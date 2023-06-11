Освобожденные из украинского плена военные прилетели в Москву. Видео

12 июня 2023 в 01:32 Размер текста - 17 +

Многие солдаты вернулись из плена в тяжелом состоянии Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Самолет ИЛ-76 с российскими бойцами, освобожденными из украинского плена, прибыл в Москву. Об этом сообщают журналисты с места событий. «Только что приземлился военный самолет. На нем наши герои. Многие мужчины в тяжелом состоянии. Поэтому сразу с трапа их заберут машины скорой помощи и доставят в госпиталь», — сообщает корреспондент «Известий» Алиса Паршакова. Ранее с подконтрольной Украине территории возвращены 94 российских военнослужащих. По словам Минобороны РФ, солдатам грозила смертельная опасность во вражеском плену.

Самолет ИЛ-76 с российскими бойцами, освобожденными из украинского плена, прибыл в Москву. Об этом сообщают журналисты с места событий. «Только что приземлился военный самолет. На нем наши герои. Многие мужчины в тяжелом состоянии. Поэтому сразу с трапа их заберут машины скорой помощи и доставят в госпиталь», — сообщает корреспондент «Известий» Алиса Паршакова. Ранее с подконтрольной Украине территории возвращены 94 российских военнослужащих. По словам Минобороны РФ, солдатам грозила смертельная опасность во вражеском плену.