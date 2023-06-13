Для жителей Тюмени и ХМАО хотят ввести новый авиарейс между регионами

Новый авиарейс из Тюмени в Когалым (ХМАО) предложили организовать депутаты Тюменской облдумы за счет средств программы «Сотрудничество». Об этом сообщают СМИ по итогу заседания Совета законодателей трех субъектов (Тюмени, ХМАО и ЯНАО).
«Хочу отдельно сказать о компенсации затрат перевозчикам в автономных округах в рамках „Сотрудничества“. У нас есть предложение: в перспективе следует рассмотреть увеличение субсидирования маршрутов авиаперевозчиков, в частности, по маршруту Тюмень — Когалым», — приводит слова зампредседателя Тюменской облдумы Галины Резяповой издание Вслух.ru.
По словам депутата, это даст возможность жителям чаще путешествовать в соседние субъекты. Такая возможность необходима им не только в рамках туризма, но и для решения иных вопросов.
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