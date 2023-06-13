Для жителей Тюмени и ХМАО хотят ввести новый авиарейс между регионами

Зампредседателя Тюменской облдумы Галина Резяпова предложила субсидировать новый рейс из Тюмени в Когалым

13 июня 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

Северяне могут получить новый рейс в Тюмень, по субсидируемым ценам Фото: Денис Моргунов © URA.RU Новый авиарейс из Тюмени в Когалым (ХМАО) предложили организовать депутаты Тюменской облдумы за счет средств программы «Сотрудничество». Об этом сообщают СМИ по итогу заседания Совета законодателей трех субъектов (Тюмени, ХМАО и ЯНАО). «Хочу отдельно сказать о компенсации затрат перевозчикам в автономных округах в рамках „Сотрудничества“. У нас есть предложение: в перспективе следует рассмотреть увеличение субсидирования маршрутов авиаперевозчиков, в частности, по маршруту Тюмень — Когалым», — приводит слова зампредседателя Тюменской облдумы Галины Резяповой издание Вслух.ru. По словам депутата, это даст возможность жителям чаще путешествовать в соседние субъекты. Такая возможность необходима им не только в рамках туризма, но и для решения иных вопросов.

Новый авиарейс из Тюмени в Когалым (ХМАО) предложили организовать депутаты Тюменской облдумы за счет средств программы «Сотрудничество». Об этом сообщают СМИ по итогу заседания Совета законодателей трех субъектов (Тюмени, ХМАО и ЯНАО). «Хочу отдельно сказать о компенсации затрат перевозчикам в автономных округах в рамках „Сотрудничества“. У нас есть предложение: в перспективе следует рассмотреть увеличение субсидирования маршрутов авиаперевозчиков, в частности, по маршруту Тюмень — Когалым», — приводит слова зампредседателя Тюменской облдумы Галины Резяповой издание Вслух.ru. По словам депутата, это даст возможность жителям чаще путешествовать в соседние субъекты. Такая возможность необходима им не только в рамках туризма, но и для решения иных вопросов.