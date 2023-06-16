РИАН: ГУР Украины вынуждает уклонистов работать на себя

17 июня 2023 в 06:47 Размер текста - 17 +

Украинские уклонисты вынуждены работать на ГУР Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уклонисты от мобилизации за взятку получают от сотрудников Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины справку о выезде за границу по заданию разведслужб, попадая таким образом в их ловушку и становясь агентами за рубежом. Об этом рассказал источник в силовых структурах России. «Для уклонения от военной службы, а также выезда за границу <…>, в частности, в городе Киеве за 10 тысяч долларов США приобретается справка, что гражданин выезжает за границу по заданию разведывательных служб Украины», — рассказал сотрудник силовых ведомств РИА Новости. Он далее отметил, что уклонисты попадают таким образом в ловушку украинских спецслужб. После этого люди обязаны выполнять приказы разведки, поскольку в случае отказа их ждет уголовное преследование. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, основными задачи СВО являются денацификация и демилитаризация Украины.

Уклонисты от мобилизации за взятку получают от сотрудников Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины справку о выезде за границу по заданию разведслужб, попадая таким образом в их ловушку и становясь агентами за рубежом. Об этом рассказал источник в силовых структурах России. «Для уклонения от военной службы, а также выезда за границу <…>, в частности, в городе Киеве за 10 тысяч долларов США приобретается справка, что гражданин выезжает за границу по заданию разведывательных служб Украины», — рассказал сотрудник силовых ведомств РИА Новости. Он далее отметил, что уклонисты попадают таким образом в ловушку украинских спецслужб. После этого люди обязаны выполнять приказы разведки, поскольку в случае отказа их ждет уголовное преследование. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, основными задачи СВО являются денацификация и демилитаризация Украины.