16 июня 2023

РИАН: ГУР Украины вынуждает уклонистов работать на себя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, флаг украины, украинский флаг, stock
Украинские уклонисты вынуждены работать на ГУР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уклонисты от мобилизации за взятку получают от сотрудников Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины справку о выезде за границу по заданию разведслужб, попадая таким образом в их ловушку и становясь агентами за рубежом. Об этом рассказал источник в силовых структурах России.

«Для уклонения от военной службы, а также выезда за границу <…>, в частности, в городе Киеве за 10 тысяч долларов США приобретается справка, что гражданин выезжает за границу по заданию разведывательных служб Украины», — рассказал сотрудник силовых ведомств РИА Новости.

Он далее отметил, что уклонисты попадают таким образом в ловушку украинских спецслужб. После этого люди обязаны выполнять приказы разведки, поскольку в случае отказа их ждет уголовное преследование.

Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, основными задачи СВО являются денацификация и демилитаризация Украины.

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уклонисты от мобилизации за взятку получают от сотрудников Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины справку о выезде за границу по заданию разведслужб, попадая таким образом в их ловушку и становясь агентами за рубежом. Об этом рассказал источник в силовых структурах России. «Для уклонения от военной службы, а также выезда за границу <…>, в частности, в городе Киеве за 10 тысяч долларов США приобретается справка, что гражданин выезжает за границу по заданию разведывательных служб Украины», — рассказал сотрудник силовых ведомств РИА Новости. Он далее отметил, что уклонисты попадают таким образом в ловушку украинских спецслужб. После этого люди обязаны выполнять приказы разведки, поскольку в случае отказа их ждет уголовное преследование. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, основными задачи СВО являются денацификация и демилитаризация Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...