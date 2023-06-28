Президент Польши прибыл в Киев с необъявленным визитом

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Анджей Дуда, stock
Анжей Дуда встретится с Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает «РБК-Украина» Фото:

Президент Польши Анжей Дуда 28 июня встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве. Визит не был объявлен заранее. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Президент Польши прибыл с необъявленным визитом в Киев с необъявленным визитом», — пишет telegram-канал. Там уточнили, что Дуда встретится с Зеленским. В ходе беседы президенты будут обсуждать ситуацию на Запорожской АЭС и подготовку к саммиту НАТО.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Дуду «говном». Он заявил, что с такими «ублюдками» нельзя вести переговоры. Дуда говорил, что необходимо замучать российское общество и президента РФ Владимира Путина.

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Президент Польши Анжей Дуда 28 июня встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве. Визит не был объявлен заранее. Об этом сообщает «РБК-Украина». «Президент Польши прибыл с необъявленным визитом в Киев с необъявленным визитом», — пишет telegram-канал. Там уточнили, что Дуда встретится с Зеленским. В ходе беседы президенты будут обсуждать ситуацию на Запорожской АЭС и подготовку к саммиту НАТО. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Дуду «говном». Он заявил, что с такими «ублюдками» нельзя вести переговоры. Дуда говорил, что необходимо замучать российское общество и президента РФ Владимира Путина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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