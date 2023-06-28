Президент Польши прибыл в Киев с необъявленным визитом

Анжей Дуда встретится с Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает «РБК-Украина»
Президент Польши Анжей Дуда 28 июня встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве. Визит не был объявлен заранее. Об этом сообщает «РБК-Украина».
«Президент Польши прибыл с необъявленным визитом в Киев с необъявленным визитом», — пишет telegram-канал. Там уточнили, что Дуда встретится с Зеленским. В ходе беседы президенты будут обсуждать ситуацию на Запорожской АЭС и подготовку к саммиту НАТО.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Дуду «говном». Он заявил, что с такими «ублюдками» нельзя вести переговоры. Дуда говорил, что необходимо замучать российское общество и президента РФ Владимира Путина.
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