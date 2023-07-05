Вассерман придумал, как бороться с ЛГБТ

Вассерман анонсировал уроки полового воспитания и семейных ценностей в школах

05 июля 2023 в 17:57 Размер текста - 17 +

Анатолий Вассерман предложил ввести форматы полового воспитания в школах Фото: Владимир Андреев © URA.RU В российских школах введут форматы полового воспитания и уроки семейных ценностей. Об этом заявил член комитета по просвещению Госдумы Анатолий Вассерман. «Вероятно, все-таки придется рано или поздно включать в школьную программу какие-то форматы полового воспитания», — заявил Вассерман в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня». По мнению парламентария, в России не раз пытались ввести такой формат полового воспитания, но из-за массовых возмущений сделать это не удавалось. Также Вассерман отметил низкую рождаемость в стране и предложил ввести не только уроки семейных ценностей, но и пропаганду массового деторождения. «Коэффициент рождаемости тоже катастрофически малый. Я точно не помню, но не более 1,5 ребенка на одну женщину, тогда как для сохранения численности населения нужно минимум 2,1 ребенка», — отметил парламентарий. Раннее президент РФ Владимир Путин утвердил меры по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. К ним относятся жизнь, достоинство человека, его права и свободы, чувство патриотизма и служение Отечеству, взаимопомощь, гуманизм, семейные ценности, нравственные идеалы и историческая память. Вместе с тем, в РФ запретили пропаганду ЛГБТ и нетрадиционный сексуальных отношений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В российских школах введут форматы полового воспитания и уроки семейных ценностей. Об этом заявил член комитета по просвещению Госдумы Анатолий Вассерман. «Вероятно, все-таки придется рано или поздно включать в школьную программу какие-то форматы полового воспитания», — заявил Вассерман в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня». По мнению парламентария, в России не раз пытались ввести такой формат полового воспитания, но из-за массовых возмущений сделать это не удавалось. Также Вассерман отметил низкую рождаемость в стране и предложил ввести не только уроки семейных ценностей, но и пропаганду массового деторождения. «Коэффициент рождаемости тоже катастрофически малый. Я точно не помню, но не более 1,5 ребенка на одну женщину, тогда как для сохранения численности населения нужно минимум 2,1 ребенка», — отметил парламентарий. Раннее президент РФ Владимир Путин утвердил меры по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. К ним относятся жизнь, достоинство человека, его права и свободы, чувство патриотизма и служение Отечеству, взаимопомощь, гуманизм, семейные ценности, нравственные идеалы и историческая память. Вместе с тем, в РФ запретили пропаганду ЛГБТ и нетрадиционный сексуальных отношений.