Baza: в Самарской области задержан министр здравоохранения

Министра здравоохранения Армена Беняна задержали ФСБ
В Самарской области был задержан министр здравоохранения Армен Бенян. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Беняна задержали сотрудники ФСБ», — говорится в сообщении. По данным канала, также был задержан его заместитель Асланбек Майрамукаев, который был руководителем департаментом фармации» медицинской техники и материально-технического обеспечения.
Отмечается, что в данный момент проходит обыск в кабинетах чиновников. Бенян работает главой минздрава Самарской области с 2020 года.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Минздрав региона. Официального подтверждения информации нет.
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