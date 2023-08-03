Baza: в Самарской области задержан министр здравоохранения

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День Победы. Челябинск, фсб
Министра здравоохранения Армена Беняна задержали ФСБ Фото:

В Самарской области был задержан министр здравоохранения Армен Бенян. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Беняна задержали сотрудники ФСБ», — говорится в сообщении. По данным канала, также был задержан его заместитель Асланбек Майрамукаев, который был руководителем департаментом фармации» медицинской техники и материально-технического обеспечения.

Отмечается, что в данный момент проходит обыск в кабинетах чиновников. Бенян работает главой минздрава Самарской области с 2020 года.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минздрав региона. Официального подтверждения информации нет.

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В Самарской области был задержан министр здравоохранения Армен Бенян. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Беняна задержали сотрудники ФСБ», — говорится в сообщении. По данным канала, также был задержан его заместитель Асланбек Майрамукаев, который был руководителем департаментом фармации» медицинской техники и материально-технического обеспечения. Отмечается, что в данный момент проходит обыск в кабинетах чиновников. Бенян работает главой минздрава Самарской области с 2020 года. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минздрав региона. Официального подтверждения информации нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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