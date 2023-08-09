09 августа 2023

Минобороны Британии намерены активнее принимать на службу аутистов

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У Британии нет нужного числа технически образованных специалистов Фото:

Великобритания планирует расширить критерии приема на военную службу, в том числе за счет людей с особенностями работы мозга. Об этом рассказал заместитель главы Минобороны Британии Эндрю Маррисон газете Financial Times.

«Минобороны могло бы нанимать больше людей с аутизмом, синдромом Аспергера, синдромом дефицита внимания и гиперактивности. У таких людей могут быть умения и качества, которых нет у других», — отметил Эндрю Маррисон в интервью газете Financial Times. Также чиновники Великобритании не исключают, что повысят максимальный срок пребывания на военной службе.

Высказывание Маррисона связано с тем, что у Минобороны Британии нет необходимого числа технически образованных военных специалистов. Это ослабляет возможности страны проводить современные боевые действия, отмечается в издании.

Ранее украинские военные, обучавшиеся в Великобритании, отказались участвовать в наступлении ВСУ. Об этом заявил пленный боец армии Украины. По его словам, «у них учат по западным манерам».

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Великобритания планирует расширить критерии приема на военную службу, в том числе за счет людей с особенностями работы мозга. Об этом рассказал заместитель главы Минобороны Британии Эндрю Маррисон газете Financial Times. «Минобороны могло бы нанимать больше людей с аутизмом, синдромом Аспергера, синдромом дефицита внимания и гиперактивности. У таких людей могут быть умения и качества, которых нет у других», — отметил Эндрю Маррисон в интервью газете Financial Times. Также чиновники Великобритании не исключают, что повысят максимальный срок пребывания на военной службе. Высказывание Маррисона связано с тем, что у Минобороны Британии нет необходимого числа технически образованных военных специалистов. Это ослабляет возможности страны проводить современные боевые действия, отмечается в издании. Ранее украинские военные, обучавшиеся в Великобритании, отказались участвовать в наступлении ВСУ. Об этом заявил пленный боец армии Украины. По его словам, «у них учат по западным манерам».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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