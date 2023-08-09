Минобороны Британии намерены активнее принимать на службу аутистов

10 августа 2023 в 01:21 Размер текста - 17 +

У Британии нет нужного числа технически образованных специалистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Великобритания планирует расширить критерии приема на военную службу, в том числе за счет людей с особенностями работы мозга. Об этом рассказал заместитель главы Минобороны Британии Эндрю Маррисон газете Financial Times. «Минобороны могло бы нанимать больше людей с аутизмом, синдромом Аспергера, синдромом дефицита внимания и гиперактивности. У таких людей могут быть умения и качества, которых нет у других», — отметил Эндрю Маррисон в интервью газете Financial Times . Также чиновники Великобритании не исключают, что повысят максимальный срок пребывания на военной службе. Высказывание Маррисона связано с тем, что у Минобороны Британии нет необходимого числа технически образованных военных специалистов. Это ослабляет возможности страны проводить современные боевые действия, отмечается в издании. Ранее украинские военные, обучавшиеся в Великобритании, отказались участвовать в наступлении ВСУ. Об этом заявил пленный боец армии Украины. По его словам, «у них учат по западным манерам».

Великобритания планирует расширить критерии приема на военную службу, в том числе за счет людей с особенностями работы мозга. Об этом рассказал заместитель главы Минобороны Британии Эндрю Маррисон газете Financial Times. «Минобороны могло бы нанимать больше людей с аутизмом, синдромом Аспергера, синдромом дефицита внимания и гиперактивности. У таких людей могут быть умения и качества, которых нет у других», — отметил Эндрю Маррисон в интервью газете Financial Times. Также чиновники Великобритании не исключают, что повысят максимальный срок пребывания на военной службе. Высказывание Маррисона связано с тем, что у Минобороны Британии нет необходимого числа технически образованных военных специалистов. Это ослабляет возможности страны проводить современные боевые действия, отмечается в издании. Ранее украинские военные, обучавшиеся в Великобритании, отказались участвовать в наступлении ВСУ. Об этом заявил пленный боец армии Украины. По его словам, «у них учат по западным манерам».