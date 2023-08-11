ПВО сбила украинский беспилотник над Москвой: главное к вечеру 11 августа

Собянин сообщил о сбитом беспилотнике над Москвой
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Российское ПВО сбило беспилотники в Москве (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская ПВО сбила беспилотник над Москвой. В результате украинской атаки никто не пострадал, ничто не разрушилось. URA.RU приводит главные новости к вечеру 11 августа.

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Российская ПВО сбила беспилотник над Москвой. В результате украинской атаки никто не пострадал, ничто не разрушилось. URA.RU приводит главные новости к вечеру 11 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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