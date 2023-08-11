ПВО сбила украинский беспилотник над Москвой: главное к вечеру 11 августа

Собянин сообщил о сбитом беспилотнике над Москвой

11 августа 2023 в 22:04 Размер текста - 17 +

Российская ПВО сбила беспилотник над Москвой. В результате украинской атаки никто не пострадал, ничто не разрушилось. URA.RU приводит главные новости к вечеру 11 августа.