ПВО сбила украинский беспилотник над Москвой: главное к вечеру 11 августа

Российское ПВО сбило беспилотники в Москве (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская ПВО сбила беспилотник над Москвой. В результате украинской атаки никто не пострадал, ничто не разрушилось. URA.RU приводит главные новости к вечеру 11 августа.
- О сбитом беспилотнике сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что упавший беспилотник ничто не разрушил. Работа ПВО была слышна в районе Карамышевской набережной. Также за сутки при подлете к Курску были сбиты два дрона. После этого небо Москвы и Калуги временно закрывали.
- Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий нашел плюсы для Украины от сотрудничества с Россией. По его словам, стран быстрее восстановиться при поддержке России.
- Следственный комитет России предъявил обвинение командующему сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергею Попко. Он обвиняется в обстрелах территории Донбасса.
- Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в России действует сеть украинских спецслужб. Он отметил, что она крайне эффективна.
- В России появится новое предприятие по производству беспилотников. Об это сообщили в «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК).
- Все областные военкомы Украины были уволены. Такое решение принял президент страны Владимир Зеленский. Он отметил, что военкомы не справлялись со своей работой и получали взятки.
- В России появится новый учебник по военным действиям. На данный момент идет его разработка. Таким образом в РФ будут два военных учебных пособия по спецоперации: учебник с главой по СВО и полноценный учебник.
- Правительство России приняло постановление о студентах-участниках СВО. Теперь они могут перевестись на бюджет даже при отсутствии бюджетных мест.
- Бойцы спецназа «Ахмат» продолжают защищать интересы России в зоне спецоперации. Они успешно уничтожают украинских военных, передает Пятый канал.
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