СК РФ предъявил обвинение командующему сухопутными войсками ВСУ

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Обстрелы Донецка. Донецк, ск рф, ск
Командующего ВСУ Сергея Попко обвинили в разрушении Донбасса Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Следственный комитет РФ предъявил обвинение командующему сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергею Попко. Его обвиняют в обстрелах территории Донбасса с 2016 по 2019 года.

«За совершение с марта 2016 по август 2019 года обстрелов населенных пунктов ЛДНР заочно предъявлено обвинение командующему сухопутными войсками ВСУ Сергею Попко», — передает telegram-канал Следком. В ходе действий командующего были ранены и убиты свыше 180 человек. Также он повинен в разрушении более 370 объектов инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик, передают в комитете.

В СК РФ также добавили, что Киев начал получать военную поддержку от Запада с 2014 года. Среди поставщиков были 16 стран НАТО.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин уточнял, что за последние девять лет Следком возбудил более трех тысяч дел по факту преступлений, совершенных Киевом в Донбассе. По словам беженцев, украинские солдаты стреляли по жилым домам, передает RT.

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Следственный комитет РФ предъявил обвинение командующему сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергею Попко. Его обвиняют в обстрелах территории Донбасса с 2016 по 2019 года. «За совершение с марта 2016 по август 2019 года обстрелов населенных пунктов ЛДНР заочно предъявлено обвинение командующему сухопутными войсками ВСУ Сергею Попко», — передает telegram-канал Следком. В ходе действий командующего были ранены и убиты свыше 180 человек. Также он повинен в разрушении более 370 объектов инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик, передают в комитете. В СК РФ также добавили, что Киев начал получать военную поддержку от Запада с 2014 года. Среди поставщиков были 16 стран НАТО. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин уточнял, что за последние девять лет Следком возбудил более трех тысяч дел по факту преступлений, совершенных Киевом в Донбассе. По словам беженцев, украинские солдаты стреляли по жилым домам, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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