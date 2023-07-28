В офисе Зеленского рассказали, сколько систем Patriot требуется для защиты от ракет РФ

Подоляк: для защиты от ракет РФ Украине требуется 10-12 систем Patriot
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Михаил Подоляк
Украина располагает всего двумя системами Patriot, заявил Михаил Подоляк Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украине необходимо иметь 10-12 зенитных ракетных комплексов Patriot для обеспечения полноценной защиты своей территории. Об этом рассказал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Для того чтобы защитить всю территорию Украины, Воздушным силам нужно 10-12 зенитных ракетных комплексов Patriot», — передает слова Подоляка британская газета The Guardian. Он отметил, что недавние удары по Одессе подчеркнули важность усиления систем противовоздушной обороны. В настоящее время Украина располагает всего двумя системами Patriot, что не позволяет обеспечить полную защиту страны, заключил Подоляк.

Ранее советник главы офиса украинского президента заявил, что нехватка современного западного вооружения, включая зенитные ракетные комплексы Patriot, препятствует защите всех районов Украины. Он подчеркнул, что этот дефицит ограничивает способность страны противостоять российским ракетам последнего поколения, таким как «Оникс» и «Кинжал». По информации военного эксперта Алексея Леонкова, Пентагон начал срочное укрепление украинских средств противовоздушной обороны (ПВО) в связи с успешными ударами российской авиации по объектам ВСУ, передает Pravda.Ru.

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Украине необходимо иметь 10-12 зенитных ракетных комплексов Patriot для обеспечения полноценной защиты своей территории. Об этом рассказал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. «Для того чтобы защитить всю территорию Украины, Воздушным силам нужно 10-12 зенитных ракетных комплексов Patriot», — передает слова Подоляка британская газета The Guardian. Он отметил, что недавние удары по Одессе подчеркнули важность усиления систем противовоздушной обороны. В настоящее время Украина располагает всего двумя системами Patriot, что не позволяет обеспечить полную защиту страны, заключил Подоляк. Ранее советник главы офиса украинского президента заявил, что нехватка современного западного вооружения, включая зенитные ракетные комплексы Patriot, препятствует защите всех районов Украины. Он подчеркнул, что этот дефицит ограничивает способность страны противостоять российским ракетам последнего поколения, таким как «Оникс» и «Кинжал». По информации военного эксперта Алексея Леонкова, Пентагон начал срочное укрепление украинских средств противовоздушной обороны (ПВО) в связи с успешными ударами российской авиации по объектам ВСУ, передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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