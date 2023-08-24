ВЦИОМ: собрать ребенка в школу за год стало дороже на 30%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школьный базар. Курган, учеба, учебники, школьные учебники, школа, канцелярские товары, первоклассник, сборы в школу, школьные рюкзаки, прописи
Собрать ребенка в школу стоит более 40 тысяч рублей Фото:

Собрать ребенка в школу в 2023 году обойдется родителям примерно в 43 тысячи рублей, что на 30% дороже, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«В общей сложности сумма затрат по всем статьям расходов составляет в этом году 43 029 рублей. За год показатель вырос на 9804 рублей, или 30%», — говорится на сайте исследовательского центра.

Уточняется, что больше всего родители тратятся на школьную одежду. Согласно опросу, в этом году она стоит порядка 20 тысяч.

Ранее Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила давать родителям учеников ежегодный сертификат на 20 тысяч рублей для подготовки ребенка к школе. Позже зампредседателя комитета Думы по вопросам семьи Елена Вторыгина назвала инициативу здравой и своевременной.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Собрать ребенка в школу в 2023 году обойдется родителям примерно в 43 тысячи рублей, что на 30% дороже, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «В общей сложности сумма затрат по всем статьям расходов составляет в этом году 43 029 рублей. За год показатель вырос на 9804 рублей, или 30%», — говорится на сайте исследовательского центра. Уточняется, что больше всего родители тратятся на школьную одежду. Согласно опросу, в этом году она стоит порядка 20 тысяч. Ранее Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила давать родителям учеников ежегодный сертификат на 20 тысяч рублей для подготовки ребенка к школе. Позже зампредседателя комитета Думы по вопросам семьи Елена Вторыгина назвала инициативу здравой и своевременной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...