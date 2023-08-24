ВЦИОМ: собрать ребенка в школу за год стало дороже на 30%

24 августа 2023 в 13:03 Размер текста - 17 +

Собрать ребенка в школу стоит более 40 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Собрать ребенка в школу в 2023 году обойдется родителям примерно в 43 тысячи рублей, что на 30% дороже, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «В общей сложности сумма затрат по всем статьям расходов составляет в этом году 43 029 рублей. За год показатель вырос на 9804 рублей, или 30%», — говорится на сайте исследовательского центра. Уточняется, что больше всего родители тратятся на школьную одежду. Согласно опросу, в этом году она стоит порядка 20 тысяч. Ранее Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила давать родителям учеников ежегодный сертификат на 20 тысяч рублей для подготовки ребенка к школе. Позже зампредседателя комитета Думы по вопросам семьи Елена Вторыгина назвала инициативу здравой и своевременной.

Собрать ребенка в школу в 2023 году обойдется родителям примерно в 43 тысячи рублей, что на 30% дороже, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «В общей сложности сумма затрат по всем статьям расходов составляет в этом году 43 029 рублей. За год показатель вырос на 9804 рублей, или 30%», — говорится на сайте исследовательского центра. Уточняется, что больше всего родители тратятся на школьную одежду. Согласно опросу, в этом году она стоит порядка 20 тысяч. Ранее Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила давать родителям учеников ежегодный сертификат на 20 тысяч рублей для подготовки ребенка к школе. Позже зампредседателя комитета Думы по вопросам семьи Елена Вторыгина назвала инициативу здравой и своевременной.