СвЖД вернет школьникам и студентам скидки на электрички

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первая "Ласточка" в Нижний Тагил, электричка, нижний тагил, ласточка, поезд
Обучающиеся смогут ездить в электричках за полцены Фото:

C 1 сентября СвЖД возобновляет действие 50-процентной скидки для школьников и студентов на проезд в пригородных поездах. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Льготный проезд будет действовать с 1 сентября этого года по 15 июня следующего. Скидку можно получить как на пригородные электрички, так и на скоростные. Кроме того, под действие льготы попадает так называемое «наземное метро» в Екатеринбурге (цена билета составит 17 рублей 50 копеек).

Чтобы получить скидку, нужно будет предъявить ученический или студенческий билет, продленный на 2024 год. Билет можно купить на вокзалах, станциях, приложении «Пригород» и непосредственно в электричках.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
C 1 сентября СвЖД возобновляет действие 50-процентной скидки для школьников и студентов на проезд в пригородных поездах. Об этом сообщает пресс-служба компании. Льготный проезд будет действовать с 1 сентября этого года по 15 июня следующего. Скидку можно получить как на пригородные электрички, так и на скоростные. Кроме того, под действие льготы попадает так называемое «наземное метро» в Екатеринбурге (цена билета составит 17 рублей 50 копеек). Чтобы получить скидку, нужно будет предъявить ученический или студенческий билет, продленный на 2024 год. Билет можно купить на вокзалах, станциях, приложении «Пригород» и непосредственно в электричках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...