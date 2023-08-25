СвЖД вернет школьникам и студентам скидки на электрички

25 августа 2023 в 16:57 Размер текста - 17 +

Обучающиеся смогут ездить в электричках за полцены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU C 1 сентября СвЖД возобновляет действие 50-процентной скидки для школьников и студентов на проезд в пригородных поездах. Об этом сообщает пресс-служба компании. Льготный проезд будет действовать с 1 сентября этого года по 15 июня следующего. Скидку можно получить как на пригородные электрички, так и на скоростные. Кроме того, под действие льготы попадает так называемое «наземное метро» в Екатеринбурге (цена билета составит 17 рублей 50 копеек). Чтобы получить скидку, нужно будет предъявить ученический или студенческий билет, продленный на 2024 год. Билет можно купить на вокзалах, станциях, приложении «Пригород» и непосредственно в электричках.

C 1 сентября СвЖД возобновляет действие 50-процентной скидки для школьников и студентов на проезд в пригородных поездах. Об этом сообщает пресс-служба компании. Льготный проезд будет действовать с 1 сентября этого года по 15 июня следующего. Скидку можно получить как на пригородные электрички, так и на скоростные. Кроме того, под действие льготы попадает так называемое «наземное метро» в Екатеринбурге (цена билета составит 17 рублей 50 копеек). Чтобы получить скидку, нужно будет предъявить ученический или студенческий билет, продленный на 2024 год. Билет можно купить на вокзалах, станциях, приложении «Пригород» и непосредственно в электричках.