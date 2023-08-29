В Калуге поймали местного жителя, который собирался воевать за «Азов»*

ФСБ задержала мужчину, когда он пытался выехать из страны
ФСБ задержала жителя Калужской области, который собирался отправиться на Украину, чтобы воевать в составе «Азова» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). Об этом сообщили в ведомстве. Кроме того, мужчина собирался устроить теракт в регионе.
По данным ФСБ, обвиняемый по заданию украинских боевиков готовил теракт на одном из объектов инфраструктуры в Калуге. Мужчина был задержан при попытке выехать из России. На него заведено дело по статьям о приготовлении к госизмене и подготовке теракта.
*Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.