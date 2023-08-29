В Калуге поймали местного жителя, который собирался воевать за «Азов»*

29 августа 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

ФСБ задержала мужчину, когда он пытался выехать из страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ФСБ задержала жителя Калужской области, который собирался отправиться на Украину, чтобы воевать в составе «Азова» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). Об этом сообщили в ведомстве. Кроме того, мужчина собирался устроить теракт в регионе. По данным ФСБ, обвиняемый по заданию украинских боевиков готовил теракт на одном из объектов инфраструктуры в Калуге. Мужчина был задержан при попытке выехать из России. На него заведено дело по статьям о приготовлении к госизмене и подготовке теракта. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России.

ФСБ задержала жителя Калужской области, который собирался отправиться на Украину, чтобы воевать в составе «Азова» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). Об этом сообщили в ведомстве. Кроме того, мужчина собирался устроить теракт в регионе. По данным ФСБ, обвиняемый по заданию украинских боевиков готовил теракт на одном из объектов инфраструктуры в Калуге. Мужчина был задержан при попытке выехать из России. На него заведено дело по статьям о приготовлении к госизмене и подготовке теракта. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России.