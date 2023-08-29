В Калуге поймали местного жителя, который собирался воевать за «Азов»*

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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
ФСБ задержала мужчину, когда он пытался выехать из страны Фото:

ФСБ задержала жителя Калужской области, который собирался отправиться на Украину, чтобы воевать в составе «Азова» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). Об этом сообщили в ведомстве. Кроме того, мужчина собирался устроить теракт в регионе.

По данным ФСБ, обвиняемый по заданию украинских боевиков готовил теракт на одном из объектов инфраструктуры в Калуге. Мужчина был задержан при попытке выехать из России. На него заведено дело по статьям о приготовлении к госизмене и подготовке теракта.

*Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России.

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ФСБ задержала жителя Калужской области, который собирался отправиться на Украину, чтобы воевать в составе «Азова» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). Об этом сообщили в ведомстве. Кроме того, мужчина собирался устроить теракт в регионе. По данным ФСБ, обвиняемый по заданию украинских боевиков готовил теракт на одном из объектов инфраструктуры в Калуге. Мужчина был задержан при попытке выехать из России. На него заведено дело по статьям о приготовлении к госизмене и подготовке теракта. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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