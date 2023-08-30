Ведерников предупредил об отмене всех рейсов в Брянской области на сутки. Видео

30 августа 2023 в 04:27 Размер текста - 17 +

С начала атаки беспилотников Ведерников находился на месте Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Пскове отменены все рейсы на 30 августа. Об этом предупредил губернатор области Михаил Ведерников. «Принято решение об отмене всех рейсов на завтра (то есть, уже на сегодня, на 30.08.23) до выяснения характера возможного повреждения взлетно-посадочной полосы», — написал он в telegram-канале. По предварительным оценкам ничего серьезного, но ночью в этом убедиться сложно, отметил он. Если по оценкам экспертов все будет в порядке, в четверг 31 августа аэропорт возобновит свою работу в штатном режиме. Ведерников добавил, что жертв нет. Все службы работают на месте происшествия. В ночь на 30 августа в Пскове прозвучали десятки взрывов. По предварительным данным, в атаке на псковский аэропорт участвовало более 10 беспилотников. Ведерников с начала момента атаки находился на месте. После атаки беспилотников на военном аэродроме были отмечены повреждения четырех самолетов Ил-76.

В Пскове отменены все рейсы на 30 августа. Об этом предупредил губернатор области Михаил Ведерников. «Принято решение об отмене всех рейсов на завтра (то есть, уже на сегодня, на 30.08.23) до выяснения характера возможного повреждения взлетно-посадочной полосы», — написал он в telegram-канале. По предварительным оценкам ничего серьезного, но ночью в этом убедиться сложно, отметил он. Если по оценкам экспертов все будет в порядке, в четверг 31 августа аэропорт возобновит свою работу в штатном режиме. Ведерников добавил, что жертв нет. Все службы работают на месте происшествия. В ночь на 30 августа в Пскове прозвучали десятки взрывов. По предварительным данным, в атаке на псковский аэропорт участвовало более 10 беспилотников. Ведерников с начала момента атаки находился на месте. После атаки беспилотников на военном аэродроме были отмечены повреждения четырех самолетов Ил-76.