Украина совершила 131 теракт в России с начала СВО

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Антитеррористические учения УФСБ России по СО на железнодорожной станции Шувакиш. Екатеринбург, фсб, силовики, спецподразделение, спецоперация, спецназ, росн, подразделение альфа
ФСБ предотвратила более сотни терактов на территории РФ, сообщил Юрий Коков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина совершила 131 теракт в российских регионах с начала спецоперации. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков. По его словам, спецслужбы РФ смогли предотвратить 144 террористических атаки.

«На территории страны [с начала СВО] совершено 143 преступления террористической направленности, в том числе 131 теракт», — рассказал Коков «Российской газете». Он уточнил, что ФСБ и другие российские силовики предотвратили 256 преступлений, в том числе 144 теракта.

Также Коков сообщал, что РФ с 24 февраля 2022 года сорвала более 70 крупных терактов, в том числе на аэродромах. По его словам, Киев собирался атаковать объекты и в новых регионах России.

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Украина совершила 131 теракт в российских регионах с начала спецоперации. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков. По его словам, спецслужбы РФ смогли предотвратить 144 террористических атаки. «На территории страны [с начала СВО] совершено 143 преступления террористической направленности, в том числе 131 теракт», — рассказал Коков «Российской газете». Он уточнил, что ФСБ и другие российские силовики предотвратили 256 преступлений, в том числе 144 теракта. Также Коков сообщал, что РФ с 24 февраля 2022 года сорвала более 70 крупных терактов, в том числе на аэродромах. По его словам, Киев собирался атаковать объекты и в новых регионах России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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