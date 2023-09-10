Украина совершила 131 теракт в России с начала СВО

Украина совершила 131 теракт в российских регионах с начала спецоперации. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков. По его словам, спецслужбы РФ смогли предотвратить 144 террористических атаки.
«На территории страны [с начала СВО] совершено 143 преступления террористической направленности, в том числе 131 теракт», — рассказал Коков «Российской газете». Он уточнил, что ФСБ и другие российские силовики предотвратили 256 преступлений, в том числе 144 теракта.
Также Коков сообщал, что РФ с 24 февраля 2022 года сорвала более 70 крупных терактов, в том числе на аэродромах. По его словам, Киев собирался атаковать объекты и в новых регионах России.
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