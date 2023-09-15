Bloomberg: армия США сорвала сроки развертывания гиперзвукового оружия

«Мы продолжаем активно проводить испытания по развертыванию гиперзвукового оружия большей дальности. Наша цель — запустить систему как можно скорее после успешного тестирования», — заявили в армии США, передает Bloomberg. Агентство отмечает, что Пентагон второй год подряд пропускает намеченную дату размещения гиперзвукового оружия. В то время, как Китай и Россия уже успели это сделать.
Ранее Пентагон сообщил о том, что вооруженные силы США отказались проводить испытания первой гиперзвуковой ракеты. В своем материале Bloomberg назвало отмену испытаний неудачей для Вашингтона. Причина этому: США пытались догнать Китай в области гиперзвукового вооружения.
В армии США заявили о том, что в сентябре они не смогут достигнуть цели по развертыванию гиперзвукового оружия. Эта цель была поставлена еще четыре года назад. Об этом сказано в заявлении армии США. «Мы продолжаем активно проводить испытания по развертыванию гиперзвукового оружия большей дальности. Наша цель — запустить систему как можно скорее после успешного тестирования», — заявили в армии США, передает Bloomberg. Агентство отмечает, что Пентагон второй год подряд пропускает намеченную дату размещения гиперзвукового оружия. В то время, как Китай и Россия уже успели это сделать. Ранее Пентагон сообщил о том, что вооруженные силы США отказались проводить испытания первой гиперзвуковой ракеты. В своем материале Bloomberg назвало отмену испытаний неудачей для Вашингтона. Причина этому: США пытались догнать Китай в области гиперзвукового вооружения.