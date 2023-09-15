Bloomberg: армия США сорвала сроки развертывания гиперзвукового оружия

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В начале сентября США отменили испытания гиперзвукового оружия
В начале сентября США отменили испытания гиперзвукового оружия Фото:

В армии США заявили о том, что в сентябре они не смогут достигнуть цели по развертыванию гиперзвукового оружия. Эта цель была поставлена еще четыре года назад. Об этом сказано в заявлении армии США.

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«Мы продолжаем активно проводить испытания по развертыванию гиперзвукового оружия большей дальности. Наша цель — запустить систему как можно скорее после успешного тестирования», — заявили в армии США, передает Bloomberg. Агентство отмечает, что Пентагон второй год подряд пропускает намеченную дату размещения гиперзвукового оружия. В то время, как Китай и Россия уже успели это сделать.

Ранее Пентагон сообщил о том, что вооруженные силы США отказались проводить испытания первой гиперзвуковой ракеты. В своем материале Bloomberg назвало отмену испытаний неудачей для Вашингтона. Причина этому: США пытались догнать Китай в области гиперзвукового вооружения.

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В армии США заявили о том, что в сентябре они не смогут достигнуть цели по развертыванию гиперзвукового оружия. Эта цель была поставлена еще четыре года назад. Об этом сказано в заявлении армии США. «Мы продолжаем активно проводить испытания по развертыванию гиперзвукового оружия большей дальности. Наша цель — запустить систему как можно скорее после успешного тестирования», — заявили в армии США, передает Bloomberg. Агентство отмечает, что Пентагон второй год подряд пропускает намеченную дату размещения гиперзвукового оружия. В то время, как Китай и Россия уже успели это сделать. Ранее Пентагон сообщил о том, что вооруженные силы США отказались проводить испытания первой гиперзвуковой ракеты. В своем материале Bloomberg назвало отмену испытаний неудачей для Вашингтона. Причина этому: США пытались догнать Китай в области гиперзвукового вооружения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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