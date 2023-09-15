Bloomberg: армия США сорвала сроки развертывания гиперзвукового оружия

15 сентября 2023 в 13:23 Размер текста - 17 +

В начале сентября США отменили испытания гиперзвукового оружия Фото: U.S. Air Force / R.J. Oriez В армии США заявили о том, что в сентябре они не смогут достигнуть цели по развертыванию гиперзвукового оружия. Эта цель была поставлена еще четыре года назад. Об этом сказано в заявлении армии США . Новость по теме Что такое гиперзвуковая ракета «Кинжал» и каковы ее преимущества. Инфографика «Мы продолжаем активно проводить испытания по развертыванию гиперзвукового оружия большей дальности. Наша цель — запустить систему как можно скорее после успешного тестирования», — заявили в армии США, передает Bloomberg . Агентство отмечает, что Пентагон второй год подряд пропускает намеченную дату размещения гиперзвукового оружия. В то время, как Китай и Россия уже успели это сделать. Ранее Пентагон сообщил о том, что вооруженные силы США отказались проводить испытания первой гиперзвуковой ракеты. В своем материале Bloomberg назвало отмену испытаний неудачей для Вашингтона. Причина этому: США пытались догнать Китай в области гиперзвукового вооружения.

В армии США заявили о том, что в сентябре они не смогут достигнуть цели по развертыванию гиперзвукового оружия. Эта цель была поставлена еще четыре года назад. Об этом сказано в заявлении армии США. «Мы продолжаем активно проводить испытания по развертыванию гиперзвукового оружия большей дальности. Наша цель — запустить систему как можно скорее после успешного тестирования», — заявили в армии США, передает Bloomberg. Агентство отмечает, что Пентагон второй год подряд пропускает намеченную дату размещения гиперзвукового оружия. В то время, как Китай и Россия уже успели это сделать. Ранее Пентагон сообщил о том, что вооруженные силы США отказались проводить испытания первой гиперзвуковой ракеты. В своем материале Bloomberg назвало отмену испытаний неудачей для Вашингтона. Причина этому: США пытались догнать Китай в области гиперзвукового вооружения.