Зеленский подглядел боевую тактику Черчилля, чтобы порадовать украинцев

Politico: Киев проводит боевые рейды в Черном море для подъема духа солдат
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Визит Джастина Трюдо на Украину. Киев. stock, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский следует тактике Уинстона Черчилля времен Второй мировой войны, пишет Politico Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинское руководство проводит мелкие боевые рейды в Черном море, повторяя тактику премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля времен Второй мировой войны. Тем самым они надеются повысить боевой дух солдат ВСУ и ослабить контроль России над этой областью. Об этом пишет издание Politico.

«Как и британцы во время Второй мировой войны, Украина заявляет о большей военной значимости и ценности своих десантных рейдов в Черном море, чем это есть на самом деле, а оценка их воздействия может быть преувеличена», — говорится в материале издания. Там добавили, что украинские солдаты могли получить обучение проведения таких операций от Королевской морской пехоты, что добавило им опыта в десантных атаках.

Эта тактика напоминает действия британцев во время Второй мировой войны, когда они использовали аналогичные рейды для поднятия боевого духа и противодействия противнику. Такие действия заключались в том, что после эвакуации британских войск из Франции, Черчилль предложил проводить быстрые нападения на прибрежные территории, оккупированные нацистами, заключил автор.

Председатель государственного совета Республики Крым Владимир Константинов заявил о военной угрозе для судоходства в портах России в Черном море со стороны Украины. Он указал, что это является заявкой на проведение терактов против гражданских судов, подобных инциденту с танкером SIG в Керченском проливе. В Новороссийске была отражена попытка ВСУ атаковать военно-морскую базу, передает Life. Также в акватории Черного моря ВСУ попытались атаковать ракетный корабль «Самум» Черноморского флота, сообщает «Национальная служба новостей».

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Украинское руководство проводит мелкие боевые рейды в Черном море, повторяя тактику премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля времен Второй мировой войны. Тем самым они надеются повысить боевой дух солдат ВСУ и ослабить контроль России над этой областью. Об этом пишет издание Politico. «Как и британцы во время Второй мировой войны, Украина заявляет о большей военной значимости и ценности своих десантных рейдов в Черном море, чем это есть на самом деле, а оценка их воздействия может быть преувеличена», — говорится в материале издания. Там добавили, что украинские солдаты могли получить обучение проведения таких операций от Королевской морской пехоты, что добавило им опыта в десантных атаках. Эта тактика напоминает действия британцев во время Второй мировой войны, когда они использовали аналогичные рейды для поднятия боевого духа и противодействия противнику. Такие действия заключались в том, что после эвакуации британских войск из Франции, Черчилль предложил проводить быстрые нападения на прибрежные территории, оккупированные нацистами, заключил автор. Председатель государственного совета Республики Крым Владимир Константинов заявил о военной угрозе для судоходства в портах России в Черном море со стороны Украины. Он указал, что это является заявкой на проведение терактов против гражданских судов, подобных инциденту с танкером SIG в Керченском проливе. В Новороссийске была отражена попытка ВСУ атаковать военно-морскую базу, передает Life. Также в акватории Черного моря ВСУ попытались атаковать ракетный корабль «Самум» Черноморского флота, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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