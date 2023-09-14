ВС РФ уничтожили катер ВСУ в Черном море

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ВС РФ уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море, заявили в Минобороны РФ Фото:
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В акватории Черного моря безэкипажный катер ВСУ был обнаружен и уничтожен морской авиацией Черноморского флота России. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«В акватории Черного моря обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ», — сообщили в Минобороны. Там добавили, что катер был уничтожен силами морской авиации Черноморского флота.

Ранее ВСУ атаковали морскими безэкипажными катерами российский корабль «Сергей Котов», однако он успешно отразил атаку. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, отмечая, что все катера были уничтожены с помощью штатного вооружения корабля.

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В акватории Черного моря безэкипажный катер ВСУ был обнаружен и уничтожен морской авиацией Черноморского флота России. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В акватории Черного моря обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ», — сообщили в Минобороны. Там добавили, что катер был уничтожен силами морской авиации Черноморского флота. Ранее ВСУ атаковали морскими безэкипажными катерами российский корабль «Сергей Котов», однако он успешно отразил атаку. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, отмечая, что все катера были уничтожены с помощью штатного вооружения корабля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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