ВС РФ уничтожили катер ВСУ в Черном море

ВС РФ уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море, заявили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В акватории Черного моря безэкипажный катер ВСУ был обнаружен и уничтожен морской авиацией Черноморского флота России. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«В акватории Черного моря обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ», —
Ранее ВСУ атаковали морскими безэкипажными катерами российский корабль «Сергей Котов», однако он успешно отразил атаку. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, отмечая, что все катера были уничтожены с помощью штатного вооружения корабля.
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