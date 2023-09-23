В США раскрыли, как Россия ответит на поставки Киеву ATACMS

Риттер: РФ ударит по критической инфраструктуре Украины после поставок ATACMS
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Скотт Риттер в студии общества Знание УрГПУ. Екатеринбург, риттер скотт уильям, ritter scott william jr
ATACMS не поменяют ситуацию на поле боля, заявил Скотт Риттер Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия ответит на поставки американских ракет ATACMS на Украину путем уничтожения критической инфраструктуры страны. Такое мнение выразил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

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«Отправка ATACMS на Украину приведет к тому, что Россия нанесет удар по критической инфраструктуре страны», — передает слова Риттера argumenti.ru. Он считает, что хотя ATACMS не изменят ситуацию на поле боя, их поставка приведет к расширению списка важных целей для поражения со стороны России.

Ранее президент США Джо Байден тайно принял решение отправить Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами. Однако, по мнению издания 19FortyFive, эти ракеты не будут являться универсальным решением для достижения победы Украины в конфликте. Также указывается, что данный шаг не позволит ВСУ перехватить инициативу в борьбе с российскими ВВС в воздухе.

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Россия ответит на поставки американских ракет ATACMS на Украину путем уничтожения критической инфраструктуры страны. Такое мнение выразил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. «Отправка ATACMS на Украину приведет к тому, что Россия нанесет удар по критической инфраструктуре страны», — передает слова Риттера argumenti.ru. Он считает, что хотя ATACMS не изменят ситуацию на поле боя, их поставка приведет к расширению списка важных целей для поражения со стороны России. Ранее президент США Джо Байден тайно принял решение отправить Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами. Однако, по мнению издания 19FortyFive, эти ракеты не будут являться универсальным решением для достижения победы Украины в конфликте. Также указывается, что данный шаг не позволит ВСУ перехватить инициативу в борьбе с российскими ВВС в воздухе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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