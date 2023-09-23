В США раскрыли, как Россия ответит на поставки Киеву ATACMS

Россия ответит на поставки американских ракет ATACMS на Украину путем уничтожения критической инфраструктуры страны. Такое мнение выразил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Отправка ATACMS на Украину приведет к тому, что Россия нанесет удар по критической инфраструктуре страны», — передает слова Риттера argumenti.ru. Он считает, что хотя ATACMS не изменят ситуацию на поле боя, их поставка приведет к расширению списка важных целей для поражения со стороны России.
Ранее президент США Джо Байден тайно принял решение отправить Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами. Однако, по мнению издания 19FortyFive, эти ракеты не будут являться универсальным решением для достижения победы Украины в конфликте. Также указывается, что данный шаг не позволит ВСУ перехватить инициативу в борьбе с российскими ВВС в воздухе.
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