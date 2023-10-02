Le Monde: украинцы раскололись из-за безразличия Зеленского

Украинцы перестали чувствовать дух единства нации Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

На Украине люди начали уставать от жизни в постоянном стрессе. Многие уже не чувствуют «единства нации», а государство под началом президента Владимира Зеленского не интересуется жизнью граждан, пишет агентство Le Monde.

«Спустя более чем полтора года после конфликта с РФ возникает обеспокоенность по поводу возможного разделения на тех, кто все еще вносит свой вклад в военные действия, и тех, кто, устав жить в состоянии постоянного стресса», — написали в материале. В статье указали на то, что некоторые граждане хотят вернуть свою прежнюю жизнь.

Также боец ВСУ, потерявший в боях ногу, заявил, что украинцы начали терять «дух нации». Также он подчеркнул, что правительство перестало интересоваться ветеранами боевых действий. «Даже государство нами не интересуется, я получаю 1500 гривен (примерно 3?950 рублей) в месяц. Позор».