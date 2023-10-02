Le Monde: украинцы раскололись из-за безразличия Зеленского

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Майдан. Украина. Киев, евросоюз, майдан, евромайдан, беспорядки, революция
Украинцы перестали чувствовать дух единства нации Фото:

На Украине люди начали уставать от жизни в постоянном стрессе. Многие уже не чувствуют «единства нации», а государство под началом президента Владимира Зеленского не интересуется жизнью граждан, пишет агентство Le Monde.

«Спустя более чем полтора года после конфликта с РФ возникает обеспокоенность по поводу возможного разделения на тех, кто все еще вносит свой вклад в военные действия, и тех, кто, устав жить в состоянии постоянного стресса», — написали в материале. В статье указали на то, что некоторые граждане хотят вернуть свою прежнюю жизнь.

Также боец ВСУ, потерявший в боях ногу, заявил, что украинцы начали терять «дух нации». Также он подчеркнул, что правительство перестало интересоваться ветеранами боевых действий. «Даже государство нами не интересуется, я получаю 1500 гривен (примерно 3?950 рублей) в месяц. Позор».

Ранее СМИ писали о падении боевого духа среди украинских военных. Многие бойцы отказываются воевать из-за больших потерь на фронте, передает MK.RU. Также во время всеобщей мобилизации на Украине граждане бежали в соседние страны, в том числе в Россию, передает телеканал 360.

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На Украине люди начали уставать от жизни в постоянном стрессе. Многие уже не чувствуют «единства нации», а государство под началом президента Владимира Зеленского не интересуется жизнью граждан, пишет агентство Le Monde. «Спустя более чем полтора года после конфликта с РФ возникает обеспокоенность по поводу возможного разделения на тех, кто все еще вносит свой вклад в военные действия, и тех, кто, устав жить в состоянии постоянного стресса», — написали в материале. В статье указали на то, что некоторые граждане хотят вернуть свою прежнюю жизнь. Также боец ВСУ, потерявший в боях ногу, заявил, что украинцы начали терять «дух нации». Также он подчеркнул, что правительство перестало интересоваться ветеранами боевых действий. «Даже государство нами не интересуется, я получаю 1500 гривен (примерно 3?950 рублей) в месяц. Позор». Ранее СМИ писали о падении боевого духа среди украинских военных. Многие бойцы отказываются воевать из-за больших потерь на фронте, передает MK.RU. Также во время всеобщей мобилизации на Украине граждане бежали в соседние страны, в том числе в Россию, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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