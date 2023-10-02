На Украине люди начали уставать от жизни в постоянном стрессе. Многие уже не чувствуют «единства нации», а государство под началом президента Владимира Зеленского не интересуется жизнью граждан, пишет агентство Le Monde.
«Спустя более чем полтора года после конфликта с РФ возникает обеспокоенность по поводу возможного разделения на тех, кто все еще вносит свой вклад в военные действия, и тех, кто, устав жить в состоянии постоянного стресса», — написали в материале. В статье указали на то, что некоторые граждане хотят вернуть свою прежнюю жизнь.
Также боец ВСУ, потерявший в боях ногу, заявил, что украинцы начали терять «дух нации». Также он подчеркнул, что правительство перестало интересоваться ветеранами боевых действий. «Даже государство нами не интересуется, я получаю 1500 гривен (примерно 3?950 рублей) в месяц. Позор».
Ранее СМИ писали о падении боевого духа среди украинских военных. Многие бойцы отказываются воевать из-за больших потерь на фронте, передает MK.RU. Также во время всеобщей мобилизации на Украине граждане бежали в соседние страны, в том числе в Россию, передает телеканал 360.
На Украине люди начали уставать от жизни в постоянном стрессе. Многие уже не чувствуют «единства нации», а государство под началом президента Владимира Зеленского не интересуется жизнью граждан, пишет агентство Le Monde. «Спустя более чем полтора года после конфликта с РФ возникает обеспокоенность по поводу возможного разделения на тех, кто все еще вносит свой вклад в военные действия, и тех, кто, устав жить в состоянии постоянного стресса», — написали в материале. В статье указали на то, что некоторые граждане хотят вернуть свою прежнюю жизнь. Также боец ВСУ, потерявший в боях ногу, заявил, что украинцы начали терять «дух нации». Также он подчеркнул, что правительство перестало интересоваться ветеранами боевых действий. «Даже государство нами не интересуется, я получаю 1500 гривен (примерно 3?950 рублей) в месяц. Позор». Ранее СМИ писали о падении боевого духа среди украинских военных. Многие бойцы отказываются воевать из-за больших потерь на фронте, передает MK.RU. Также во время всеобщей мобилизации на Украине граждане бежали в соседние страны, в том числе в Россию, передает телеканал 360.