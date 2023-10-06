Минцифры назвало случаи, когда гражданин может показывать цифровой паспорт вместо бумажного

Минцифры: россияне смогут предъявлять цифровой паспорт при покупке алкоголя

07 октября 2023 в 01:14 Размер текста - 17 +

Граждане России смогут подтвердить свой возраст при покупке алкоголя смартфоном Фото: Денис Моргунов © URA.RU Граждане России смогут подтвердить свой возраст при покупке алкоголя и табака, показав цифровой паспорт. Соответствующий законопроект опубликован на портале правовой информации. «Случаи, когда представление гражданами РФ сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность <…> в электронной форме с использованием мобильного приложения „Единый портал государственных и муниципальных услуг“, приравнивается к предъявлению таких документов: подтверждение совершеннолетнего возраста покупателя алкогольной продукции», — говорится в тексте документа . Также цифровым паспортом можно будет воспользоваться при покупке табака и никотиносодержащей продукции. Цифровой паспорт можно будет предъявить при посадке в поезд и на междугородний автобус. Нововведением позволят воспользоваться при заселении в гостиницу. Подтвердить свою личность при помощи мобильного телефона россияне смогут в больнице, при обращении в госорганы и в других ситуациях. Президент России Владимир Путин подписал указ о «цифровом паспорте» в середине сентября. Согласно проекту Минцифры, россияне смогут вместо документа на бумажном носителе предоставлять при необходимости свои персональные данные с помощью мобильного приложения портала «Госуслуги», передает телеканал 360.

Граждане России смогут подтвердить свой возраст при покупке алкоголя и табака, показав цифровой паспорт. Соответствующий законопроект опубликован на портале правовой информации. «Случаи, когда представление гражданами РФ сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность <…> в электронной форме с использованием мобильного приложения „Единый портал государственных и муниципальных услуг“, приравнивается к предъявлению таких документов: подтверждение совершеннолетнего возраста покупателя алкогольной продукции», — говорится в тексте документа. Также цифровым паспортом можно будет воспользоваться при покупке табака и никотиносодержащей продукции. Цифровой паспорт можно будет предъявить при посадке в поезд и на междугородний автобус. Нововведением позволят воспользоваться при заселении в гостиницу. Подтвердить свою личность при помощи мобильного телефона россияне смогут в больнице, при обращении в госорганы и в других ситуациях. Президент России Владимир Путин подписал указ о «цифровом паспорте» в середине сентября. Согласно проекту Минцифры, россияне смогут вместо документа на бумажном носителе предоставлять при необходимости свои персональные данные с помощью мобильного приложения портала «Госуслуги», передает телеканал 360.