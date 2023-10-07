Директор UFC Уайт разрешил российским бойцам выходить на поединки с флагом

Российские бойцы UFS теперь могут выступать на соревнованиях под флагом своей страны
Российские бойцы UFC теперь могут выходить на поединки под флагом своей страны. Об этом заявил Генеральный директор UFC Дана Уайт.
«Российские бойцы смогут выходить в октагон со своими флагами. <…> Если какие-либо флаги ранят ваши чувства, это чертовски плохо», — заявил Дана Уайт, его слова передает
Россиянам запретили выходить в октагон со своими флагами в 2022 году. Это было связано со спецоперацией РФ.
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