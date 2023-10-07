07 октября 2023

Директор UFC Уайт разрешил российским бойцам выходить на поединки с флагом

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Пётр Ян в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, пояс чемпиона ufc в легчайшем весе
Российские бойцы UFS теперь могут выступать на соревнованиях под флагом своей страны Фото:

Российские бойцы UFC теперь могут выходить на поединки под флагом своей страны. Об этом заявил Генеральный директор UFC Дана Уайт.

«Российские бойцы смогут выходить в октагон со своими флагами. <…> Если какие-либо флаги ранят ваши чувства, это чертовски плохо», — заявил Дана Уайт, его слова передает MMA Junkie. Уайт также сообщил, что ему все равно на мировые события. По его словам, те, кто обращает внимание на них, «слишком мягкие и чувствительные».

Россиянам запретили выходить в октагон со своими флагами в 2022 году. Это было связано со спецоперацией РФ.

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Российские бойцы UFC теперь могут выходить на поединки под флагом своей страны. Об этом заявил Генеральный директор UFC Дана Уайт. «Российские бойцы смогут выходить в октагон со своими флагами. <…> Если какие-либо флаги ранят ваши чувства, это чертовски плохо», — заявил Дана Уайт, его слова передает MMA Junkie. Уайт также сообщил, что ему все равно на мировые события. По его словам, те, кто обращает внимание на них, «слишком мягкие и чувствительные». Россиянам запретили выходить в октагон со своими флагами в 2022 году. Это было связано со спецоперацией РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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