В Кремле не связывают СВО с конфликтом на Ближнем Востоке

В Кремле не связывают ход СВО с конфликтом на Ближнем Востоке
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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
В Кремле не связывают ход СВО с конфликтом на Ближнем Востоке Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В Кремле не видят связи военной спецоперации ВС России на Украине с конфликтом между Израилем и Палестиной, который разразился в минувшие выходные. Спецоперация — это «самостоятельный процесс», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, как война на Ближнем Востоке может отразиться на ходе СВО, с учетом снижения военной поддержки Киеву со стороны США.

«Военная спецоперация — это самостоятельный процесс, самостоятельная операция, которую реализуют российские вооруженные силы в соответствии с указаниями верховного главнокомандующего. Там все идет по плану», — отметил Песков.

Он также назвал «ревнивыми заявлениями» слова представителей ЕС и Киева на то, что США вместо Украины направляют военную поддержку Израилю. По словам Пескова, и ранее было очевидно, что «процесс накачивания киевского режима вооружениями так или иначе войдет в тенденцию на снижение», так как есть предел — технический, финансовый и социальный.

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В Кремле не видят связи военной спецоперации ВС России на Украине с конфликтом между Израилем и Палестиной, который разразился в минувшие выходные. Спецоперация — это «самостоятельный процесс», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, как война на Ближнем Востоке может отразиться на ходе СВО, с учетом снижения военной поддержки Киеву со стороны США. «Военная спецоперация — это самостоятельный процесс, самостоятельная операция, которую реализуют российские вооруженные силы в соответствии с указаниями верховного главнокомандующего. Там все идет по плану», — отметил Песков. Он также назвал «ревнивыми заявлениями» слова представителей ЕС и Киева на то, что США вместо Украины направляют военную поддержку Израилю. По словам Пескова, и ранее было очевидно, что «процесс накачивания киевского режима вооружениями так или иначе войдет в тенденцию на снижение», так как есть предел — технический, финансовый и социальный.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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