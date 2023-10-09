В Кремле не связывают СВО с конфликтом на Ближнем Востоке

В Кремле не связывают ход СВО с конфликтом на Ближнем Востоке

09 октября 2023 в 14:13 Размер текста - 17 +

В Кремле не связывают ход СВО с конфликтом на Ближнем Востоке Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В Кремле не видят связи военной спецоперации ВС России на Украине с конфликтом между Израилем и Палестиной, который разразился в минувшие выходные. Спецоперация — это «самостоятельный процесс», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, как война на Ближнем Востоке может отразиться на ходе СВО, с учетом снижения военной поддержки Киеву со стороны США. «Военная спецоперация — это самостоятельный процесс, самостоятельная операция, которую реализуют российские вооруженные силы в соответствии с указаниями верховного главнокомандующего. Там все идет по плану», — отметил Песков. Он также назвал «ревнивыми заявлениями» слова представителей ЕС и Киева на то, что США вместо Украины направляют военную поддержку Израилю. По словам Пескова, и ранее было очевидно, что «процесс накачивания киевского режима вооружениями так или иначе войдет в тенденцию на снижение», так как есть предел — технический, финансовый и социальный.

В Кремле не видят связи военной спецоперации ВС России на Украине с конфликтом между Израилем и Палестиной, который разразился в минувшие выходные. Спецоперация — это «самостоятельный процесс», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, как война на Ближнем Востоке может отразиться на ходе СВО, с учетом снижения военной поддержки Киеву со стороны США. «Военная спецоперация — это самостоятельный процесс, самостоятельная операция, которую реализуют российские вооруженные силы в соответствии с указаниями верховного главнокомандующего. Там все идет по плану», — отметил Песков. Он также назвал «ревнивыми заявлениями» слова представителей ЕС и Киева на то, что США вместо Украины направляют военную поддержку Израилю. По словам Пескова, и ранее было очевидно, что «процесс накачивания киевского режима вооружениями так или иначе войдет в тенденцию на снижение», так как есть предел — технический, финансовый и социальный.