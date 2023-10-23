Washington Post раскрыла сотрудничество ЦРУ и спецслужбы Украины

23 октября 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

ЦРУ проводило целенаправленную работу по превращению украинских спецслужб в партнеров по противостоянию России. Об этом сообщает американское издание Washington Post. По данным авторов издания работа велась с 2015 года, на эти цели США потратили десятки миллионов долларов. «С 2015 года ЦРУ потратило десятки миллионов долларов на то, чтобы превратить украинские службы, сформированные в СССР, в мощных союзников против Москвы», — передают журналисты Washington Post со ссылкой на собственные источники среди официальных лиц. Издание также раскрыло, что ответственность за атаки на Крымский мост в 2022 году и атаки беспилотников по Кремлю несут украинские спецслужбы. В их подготовке участвовали специалисты ЦРУ.

ЦРУ проводило целенаправленную работу по превращению украинских спецслужб в партнеров по противостоянию России. Об этом сообщает американское издание Washington Post. По данным авторов издания работа велась с 2015 года, на эти цели США потратили десятки миллионов долларов. «С 2015 года ЦРУ потратило десятки миллионов долларов на то, чтобы превратить украинские службы, сформированные в СССР, в мощных союзников против Москвы», — передают журналисты Washington Post со ссылкой на собственные источники среди официальных лиц. Издание также раскрыло, что ответственность за атаки на Крымский мост в 2022 году и атаки беспилотников по Кремлю несут украинские спецслужбы. В их подготовке участвовали специалисты ЦРУ.