ЦРУ проводило целенаправленную работу по превращению украинских спецслужб в партнеров по противостоянию России. Об этом сообщает американское издание Washington Post. По данным авторов издания работа велась с 2015 года, на эти цели США потратили десятки миллионов долларов.
«С 2015 года ЦРУ потратило десятки миллионов долларов на то, чтобы превратить украинские службы, сформированные в СССР, в мощных союзников против Москвы», —
Издание также раскрыло, что ответственность за атаки на Крымский мост в 2022 году и атаки беспилотников по Кремлю несут украинские спецслужбы. В их подготовке участвовали специалисты ЦРУ.
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