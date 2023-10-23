Washington Post раскрыла сотрудничество ЦРУ и спецслужбы Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+

ЦРУ проводило целенаправленную работу по превращению украинских спецслужб в партнеров по противостоянию России. Об этом сообщает американское издание Washington Post. По данным авторов издания работа велась с 2015 года, на эти цели США потратили десятки миллионов долларов.

«С 2015 года ЦРУ потратило десятки миллионов долларов на то, чтобы превратить украинские службы, сформированные в СССР, в мощных союзников против Москвы», — передают журналисты Washington Post со ссылкой на собственные источники среди официальных лиц.

Издание также раскрыло, что ответственность за атаки на Крымский мост в 2022 году и атаки беспилотников по Кремлю несут украинские спецслужбы. В их подготовке участвовали специалисты ЦРУ.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ЦРУ проводило целенаправленную работу по превращению украинских спецслужб в партнеров по противостоянию России. Об этом сообщает американское издание Washington Post. По данным авторов издания работа велась с 2015 года, на эти цели США потратили десятки миллионов долларов. «С 2015 года ЦРУ потратило десятки миллионов долларов на то, чтобы превратить украинские службы, сформированные в СССР, в мощных союзников против Москвы», — передают журналисты Washington Post со ссылкой на собственные источники среди официальных лиц. Издание также раскрыло, что ответственность за атаки на Крымский мост в 2022 году и атаки беспилотников по Кремлю несут украинские спецслужбы. В их подготовке участвовали специалисты ЦРУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...