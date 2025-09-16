Сбербанк снизит ставки по накопительным вкладам

Сбербанк с 19 сентября 2025 года снижает процентные ставки по всем накопительным счетам. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации. Теперь максимальная ставка по обычному накопительному счету составит 13,5% годовых.
«Уведомляем вас о снижении ставок по всем накопительным счетам с 19 сентября 2025 года», — говорится в официальном сообщении Сбербанка. Максимальная ставка по накопительному счету «Премьер» с 19 сентября снизится до 14% годовых вместо прежних 14,5%. Приветственная надбавка по этому продукту также уменьшится — с 5,5% до 5%.
Для продукта «Ваш Накопительный счет» максимальная ставка теперь составит 16,5% против прежних 17%. По накопительному счету «Молодежный» ставка снизится до 13,5%, а приветственная надбавка — до 4,5%. Аналогичные изменения затронут счета «Доступная выгода» и «Рядом», где максимальные ставки и приветственные надбавки также уменьшатся.
В пятницу Банк России сообщил о снижении ключевой ставки на один процентный пункт — до 17% годовых. Это уже третье снижение подряд. Вслед за этим свои условия по вкладам и накопительным счетам скорректировали крупнейшие банки страны. По данным открытых источников, в сентябре ставки снизили 13 из 20 ведущих банков. В их число входит ВТБ, снизивший ставки по кредитам на 4%, и Т-Банк, который уменьшил ставки по вкладам на год (с 13,24% до 10,47%) и на три месяца (с 15,18% до 13,14%).
