NYT: среди украинцев нарастает пессимизм по поводу исхода конфликта с Россией

06 ноября 2023 в 07:48 Размер текста - 17 +

Украинские военнослужащие становятся пессимистами, заявил Антон Грушецкий Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные устали в зоне боевых действий, они готовятся к тому, что конфликт продлится долго. Кроме того, среди них растет недоверие к правительству. Об этом написала американская газета The New York Times. «Мальчики на фронте очень устали физическими и психологически. <…>. Этот конфликт продлится долго», — сказал газете глава львовского села Тухля Андрей Ткачук. К тому же, издание привело данные опроса Киевского международного института социологии, из которых следует, что доверие украинцев к правительству снизилось с 74% в мае до 39% в октябре. Кроме того, издание цитирует слова директора Киевского международного института социологии Антона Грушецкого о том, что украинские военнослужащие становятся пессимистами. Граждане Украины не имеют чувства безопасности, заключил он. Ранее представитель российских спецслужб сообщил, что боевой дух военнослужащих ВСУ на Запорожском направлении подавлен, поэтому украинские солдаты допускают возможность оставить позиции. По его словам, в рядах украинской армии увеличивается недовольство снабжением и командованием, а лекарства и продукты военные собирают у местных жителей, передает «Национальная служба новостей».

Украинские военные устали в зоне боевых действий, они готовятся к тому, что конфликт продлится долго. Кроме того, среди них растет недоверие к правительству. Об этом написала американская газета The New York Times. «Мальчики на фронте очень устали физическими и психологически. <…>. Этот конфликт продлится долго», — сказал газете глава львовского села Тухля Андрей Ткачук. К тому же, издание привело данные опроса Киевского международного института социологии, из которых следует, что доверие украинцев к правительству снизилось с 74% в мае до 39% в октябре. Кроме того, издание цитирует слова директора Киевского международного института социологии Антона Грушецкого о том, что украинские военнослужащие становятся пессимистами. Граждане Украины не имеют чувства безопасности, заключил он. Ранее представитель российских спецслужб сообщил, что боевой дух военнослужащих ВСУ на Запорожском направлении подавлен, поэтому украинские солдаты допускают возможность оставить позиции. По его словам, в рядах украинской армии увеличивается недовольство снабжением и командованием, а лекарства и продукты военные собирают у местных жителей, передает «Национальная служба новостей».