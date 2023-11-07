Белоусов отчитался перед Путиным о важном законе для будущего России

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с российским президентом Владимиром Путиным сообщил о развитии технической политики в стране. По его словам, это первый подобный закон в РФ.
«По вашему поручению правительство в мае текущего года приняло концепцию технологического развития и практически сразу же приступило к разработке закона о технологической политике, который закрепляет основные идеи», — заявил Белоусов. Его заявление опубликовано на сайте Кремля. Он отметил, что ранее закона о реализации технического суверенитета в РФ не было.
Ранее сообщалось, что российские власти формируют технологическую политику в стране. Из-за санкций она станет драйвером роста экономики и позволит добиться независимости от зарубежных компаний.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с российским президентом Владимиром Путиным сообщил о развитии технической политики в стране. По его словам, это первый подобный закон в РФ. «По вашему поручению правительство в мае текущего года приняло концепцию технологического развития и практически сразу же приступило к разработке закона о технологической политике, который закрепляет основные идеи», — заявил Белоусов. Его заявление опубликовано на сайте Кремля. Он отметил, что ранее закона о реализации технического суверенитета в РФ не было. Ранее сообщалось, что российские власти формируют технологическую политику в стране. Из-за санкций она станет драйвером роста экономики и позволит добиться независимости от зарубежных компаний.