Белоусов отчитался перед Путиным о важном законе для будущего России

Белоусов представил Путину законопроект о технологической независимости России
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ПМЭФ-2021, третий день. Белоусов, Разуваева. Санкт-Петербург, белоусов андрей
Андрей Белоусов сообщил, что в РФ ранее не было подобных законов Фото:

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с российским президентом Владимиром Путиным сообщил о развитии технической политики в стране. По его словам, это первый подобный закон в РФ.

«По вашему поручению правительство в мае текущего года приняло концепцию технологического развития и практически сразу же приступило к разработке закона о технологической политике, который закрепляет основные идеи», — заявил Белоусов. Его заявление опубликовано на сайте Кремля. Он отметил, что ранее закона о реализации технического суверенитета в РФ не было.

Ранее сообщалось, что российские власти формируют технологическую политику в стране. Из-за санкций она станет драйвером роста экономики и позволит добиться независимости от зарубежных компаний.

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Первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с российским президентом Владимиром Путиным сообщил о развитии технической политики в стране. По его словам, это первый подобный закон в РФ. «По вашему поручению правительство в мае текущего года приняло концепцию технологического развития и практически сразу же приступило к разработке закона о технологической политике, который закрепляет основные идеи», — заявил Белоусов. Его заявление опубликовано на сайте Кремля. Он отметил, что ранее закона о реализации технического суверенитета в РФ не было. Ранее сообщалось, что российские власти формируют технологическую политику в стране. Из-за санкций она станет драйвером роста экономики и позволит добиться независимости от зарубежных компаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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